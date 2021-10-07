بطلب رسمي.. فايزر تسعى لترخيص لقاحها ضد كورونا للأطفال بين 5 و11 عاما

طلبت شركة "فايزر"، من الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أعلنت شركة فايزر في تغريدة أنها قدمت طلبها رسميًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويطالب العديد من الآباء والأطباء بحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وهو الحد الأدنى لسن اللقاح الذي تصنعه شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك.

والآن يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن تقرر ما إذا كان هناك دليل كافٍ على أن اللقاح آمن وسيكون له فعالية واستجابة مع الأطفال الأصغر سنًا، كما يفعل مع المراهقين والبالغين.

فيما علق البيت الأبيض على الأمر قائلُا إن اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما سيكون قبل نهاية نوفمبر المقبل.

