عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد زيت الأرجان.. سحر لن تتخيليه على البشرة والشعر

زيت ارجان
زيت ارجان

كشفت خبيرة التجميل منى رزق عن فوائد زيت الأرجان. 

 

وأوضحت خبيرة التجميل من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان زيت الارجان هو زيت طبيعي 100% يستخلص من ثمار شجرة الارجان التي تنمو فقط  في جنوب المملكة المغربية، ويعتبر من الزيوت الطبيعية الغنية بمغذيات البشرة والشعر نظراً لما يحتويه من نسب عالية من الأحماض الدهنية الأساسية و فيتامين (E) و هو يعد من الزيوت الجافة التي تمتصها البشرة بشكل سريع ولا يترك أثرا دهنيا عند وضعه على البشرة او الشعر، وبسبب هذه الميزات للزيت فإنه يقوم بدور مهم كعامل مغذي ومقوي للشعر وكعامل مرطب ومرمم للبشرة وكعامل مضاد لتجاعيد الوجه بسبب احتوائه على مضادات الاكسدة ولذلك اطلق عليه اسم ( السائل الذهبي).

txt

هل تؤثر صبغة الشعر على صحة الوضوء.. فيديو

txt

فوائد دهن زيت الزيتون للجسم قبل النوم

فوائد زيت الارجان

 

1- يمنح الشعر والرموش الطول والكثافة واللمعان
2- ضد تساقط الشعر والقشرة والتقصف
3- يكثف ويلمع ويزيد من طول شعر الذقن (اللحية)
4- ملائم لمعظم أنواع الشعر
5- ملائم للأطفال والكبار وللنساء والرجال
6- يمنح الاظافر الطول والقوة واللمعان
7- يمنح البشرة النعومة والصفاء والنضارة
8- يزيل حب الشباب وآثاره
9- ممتاز للتدليك وعمليات المساج.

 

● طريقة استخدام زيت الارجان للشعر:


يغسل الشعر قبل الاستعمال جيدا ثم يترك ليجف حوالي النصف ساعة
يوضع الزيت بكف اليد
يفرك فروة الشعر جيدا ثم أطراف الشعر ثم الشعر بالكامل
يترك الشعر من ثلاث الى ست ساعات ويفضل اثناء النوم
يغسل الشعر مرة ثانية جيدا.
غالبا تظهر النتيجة من اول استخدام
يستخدم الزيت في الاسبوع مرتين او ثلاث او حسب الرغبة.

 

●طريقة استخدام زيت الارجان للرموش


مسح الرموش بقطنه فيها الزيت او فرشاه الماسكره نظيفة وتوضع فيها الزيت

☆وأفضل وقت لاستخدام الزيت للرموش عند النوم•
 

●طريقة استخدام زيت الاركان للبشرة

بعد تنظيف الوجه بواسطة صابونة طبيعيه، ضعي قليلاً من الزيت ودلكيه لتحصلي على وجه أكثر نضارة وشبابا

 

●طريقة استخدام زيت الاركان للِّحية

توضع قطرات بالكفين ثم يتم المسح على اطراف اللحية والمسح مع التدليك بشكل دائري على الذقن لمدة دقيه وخاصة على الاماكن التي لا ينمو فيها.

فوائد زيت الأرجان زيت الارجان أضرار زيت الزيتون اضرار زيت السمك بقعة زيت

موضوعات متعلقة

زيت كبد الحوت في عبوة كلوسيز للحد من الإصابة بالسرطان .. شاهد

أبرزها تقوية المناعة ومنع الإنفلونزا .. فوائد زيت شجرة الشاي

فوائد دهن زيت الزيتون للجسم قبل النوم

نشرة المرأة ..8 علاجات للتخلص من التهاب الحلق .. ريجيم سريع لإنقاص الوزن لرفع المناعة وحرق الدهون.. فوائد زيت المشمش للمناطق الحساسة

ترشيحاتنا

أكثر شراسة.. روكت باني تجري تعديلات ساحرة لـ تويوتا GR 86.. صور

نائب: نسعى لسد ثغرات قانون العمل.. و"تثبيت الموظف" ليس في قاموس أي دولة

واتساب يبدأ في طرح أحدث مزايا الخصوصية لأجهزة آيفون

فوائد زيت الأرجان.. سحر لن تتخيليه على البشرة والشعر

أخبار العالم| أمريكا تهدد إثيوبيا بالعقوبات ..عدوان إسرائيلي على سوريا .. الحوثي يستهدفون مطار الملك عبد الله بالسعودية وإصابة العشرات.. والاتفاق على خطة لسحب المرتزقة من ليبيا

صيام يوم المولد النبوي.. 7 بشارات في فضله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

المرض دمرنى وجوزي سندني .. إعلامية شهيرة تروي قصتها مع السرطان

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

زي الأفلام.. شاهد سائق توك توك يحطم الأرقام القياسية بالقيادة على عجلتين|فيديو

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ