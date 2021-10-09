فوائد زيت الأرجان.. سحر لن تتخيليه على البشرة والشعر

كشفت خبيرة التجميل منى رزق عن فوائد زيت الأرجان.

وأوضحت خبيرة التجميل من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان زيت الارجان هو زيت طبيعي 100% يستخلص من ثمار شجرة الارجان التي تنمو فقط في جنوب المملكة المغربية، ويعتبر من الزيوت الطبيعية الغنية بمغذيات البشرة والشعر نظراً لما يحتويه من نسب عالية من الأحماض الدهنية الأساسية و فيتامين (E) و هو يعد من الزيوت الجافة التي تمتصها البشرة بشكل سريع ولا يترك أثرا دهنيا عند وضعه على البشرة او الشعر، وبسبب هذه الميزات للزيت فإنه يقوم بدور مهم كعامل مغذي ومقوي للشعر وكعامل مرطب ومرمم للبشرة وكعامل مضاد لتجاعيد الوجه بسبب احتوائه على مضادات الاكسدة ولذلك اطلق عليه اسم ( السائل الذهبي).

فوائد زيت الارجان

1- يمنح الشعر والرموش الطول والكثافة واللمعان

2- ضد تساقط الشعر والقشرة والتقصف

3- يكثف ويلمع ويزيد من طول شعر الذقن (اللحية)

4- ملائم لمعظم أنواع الشعر

5- ملائم للأطفال والكبار وللنساء والرجال

6- يمنح الاظافر الطول والقوة واللمعان

7- يمنح البشرة النعومة والصفاء والنضارة

8- يزيل حب الشباب وآثاره

9- ممتاز للتدليك وعمليات المساج.

● طريقة استخدام زيت الارجان للشعر:



يغسل الشعر قبل الاستعمال جيدا ثم يترك ليجف حوالي النصف ساعة

يوضع الزيت بكف اليد

يفرك فروة الشعر جيدا ثم أطراف الشعر ثم الشعر بالكامل

يترك الشعر من ثلاث الى ست ساعات ويفضل اثناء النوم

يغسل الشعر مرة ثانية جيدا.

غالبا تظهر النتيجة من اول استخدام

يستخدم الزيت في الاسبوع مرتين او ثلاث او حسب الرغبة.

●طريقة استخدام زيت الارجان للرموش



مسح الرموش بقطنه فيها الزيت او فرشاه الماسكره نظيفة وتوضع فيها الزيت

☆وأفضل وقت لاستخدام الزيت للرموش عند النوم•



●طريقة استخدام زيت الاركان للبشرة

بعد تنظيف الوجه بواسطة صابونة طبيعيه، ضعي قليلاً من الزيت ودلكيه لتحصلي على وجه أكثر نضارة وشبابا

●طريقة استخدام زيت الاركان للِّحية

توضع قطرات بالكفين ثم يتم المسح على اطراف اللحية والمسح مع التدليك بشكل دائري على الذقن لمدة دقيه وخاصة على الاماكن التي لا ينمو فيها.