وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الاجتهادات والإشاعات لاتزال تملأ الفضاء الالكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية.

وقال وزير التربية والتعليم إن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة هي أخبار لا أساس لها من الصحة

وأضاف وزير التعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

ويبدأ طلاب المدارس غدا السبت الموافق 9 اكتوبر 2021 الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة، لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق اجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ” .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل استعدادات بدء الدراسة تمت على قدم و ساق، وسيكتمل العام الدراسي بشكل منتظم و ناجح .