أخبار العالم| أمريكا تهدد إثيوبيا بالعقوبات ..عدوان إسرائيلي على سوريا .. الحوثي يستهدفون مطار الملك عبد الله بالسعودية وإصابة العشرات.. والاتفاق على خطة لسحب المرتزقة من ليبيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

السعودية.. استهداف مطار الملك عبدالله بطائرة مسيرة مفخخة



قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن طائرة مُسيرة مفخخة استخدمت في محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله في جازان السعودية.

السعودية.. التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية



قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

إعصار يضرب السعودية .. وتدخل عاجل من قوات حرس الحدود



تعرضت شواطئ جازان بالمملكة العربية السعودية مساء الجمعة إلى إعصار قوي تزامنا مع هطول غزير للأمطار في المنطقة.

داعش يتبنى الهجوم على مسجد قندوز في أفغانستان



تبنى تنظيم داعش الإرهابي الجمعة، التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز شمال أفغانستان.

أفغانستان.. طالبان تتوعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير المسجد في قندوز



أكد المتحدث باسم حكومة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن السلطات تدين التفجير الذي استهدف الجمعة مسجدا في ولاية قندوز بأفغانستان، أمس الجمعة، وتوعدت بمعاقبة المسؤولين.

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بطرابلس الليبية



قال مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، إن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة في منطقة طريق المطار أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما تسببت بوقوع خسائر مادية بعدد من السيارات والمنازل القريبة من منطقة الاشتباكات.

ليبيا .. اتفاق عسكري على خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة



أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أنهت العمل على خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ترحيب أممي بخطة اللجنة العسكرية المتعلقة بانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا



رحبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حيث وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، هذه الخطوة بإنجاز آخر من إنجازات اللجنة.

أمريكا تهدد إثيوبيا بالعقوبات وتحذرها من الأفعال الخطيرة



هدد مسؤولون أمريكيون إثيوبيا بفرض عقوبات إذا تأكد النبأ عن استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل أسلحة، بحسب شبكة CNN.

عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستجرام



انخفض عدد مستخدمي Instagram و Facebook و Messenger للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد تعثر وصول خدمات التطبيقات التي تملكها شركة فيسبوك للجمهور بعد أقل من أسبوع بعد الانقطاع الكبير الذي اصاب عملاق الشبكات الاجتماعية الجمعة الماضي، والذي أدى إلى انقطاع عالمي لأكثر من سبع ساعات.

مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية



قتل شخصين على الأقل، الجمعة، في حادث إطلاق نار في مقاطعة كثيفة السكان بولاية ماريلاند الأمريكية. وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم.

136 دولة توافق على أكبر صفقة إصلاح ضريبي على الشركات خلال قرن



وقعت أكثر من 130 دولة على صفقة عالمية رائدة بشأن الإصلاح الضريبي للشركات تهدف إلى القضاء على الملاذات الضريبية مع جلب 150 مليار دولار إضافي سنويًا من الشركات متعددة الجنسيات.

عدوان إسرائيلي على منطقة سورية.. مصدر عسكري: إصابة 6 جنود بجروح وخسائر مادية



أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري بأن حوالي الساعة ٣٣ .٩ من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى.