أحلى من الجاهز.. طريقة عمل مخلل الزيتون في المنزل

طريقة عمل مخلل الزيتون .. تعد من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فيعد مخلل الزيتون من الأطباق الجانبية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بجانب الأطباق الرئيسية، مما يجعل البعض يقوم بشرائه من المحلات و الأسواق.

يعتبر مخلل الزيتون لذيذ جدا وسهل التحضير، ولكنه يستغرق وقتًا طويلاً جدًا، ويمكنك اتباع هذه الخطوات لتتعلمي حيل صنع زيتون مخلل لذيذ.

طريقة عمل الزيتون المخلل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدم برنامج على قد الإيد طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير الزيتون المخلل

1 كيلو زيتون

1 كوب ملح ليمون قطع

1 كوب عصير ليمون

هريسة

شطة

ماء

ثوم شرائح

كرفس

1 ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير الزيتون المخلل

-يسلق الليمون

- يوضع في برطمان ثم يتبل بملح وعصير ليمون وقطع ليمون وسكر وهريسة شطة

- يضاف ثوم شرائح وكرفس ويغلق جيدا

- ويترك لمدة أسبوع

- ثم يقدم بالهنا

وصفات عمل مخلل الزيتون بطريقة صحيحة

لا يعرف الكثير وصفات مخلل الزيتون بطريقة صحيحة على الرغم من سهولة تحضيره، يتميز مخلل الزيتون بالعديد من الوصفات و الخلاطات المختلفة، فقدم مجموعة من خبراء الطبخ وصفات متنوعة لعمل مخلل الزيتون.

طريقة عمل مخلل زيتون أحمر

مقادير مخلل زيتون احمر

زيتون أحمر

عصير ليمون

ليمون

خل

ماء

ملح

حبة البركة

فلفل حار

ثوم

حبهان

ورق لورا

هريسة

زيت

كمون حصى

كرفس

جزر

كزبرة خضراء

سكر

طريقة تحضير مخلل زيتون احمر

- يفرم الثوم مع الجزر فى الكبة ثم يرفع الخليط و يضاف اليه الكرفس و الفلفل الحار

-يضاف اليه الملح و الهريسة و الزيت ثم يفرم الليمون فى الكبة و يضاف الى الخليط مع عصير الليمون و الخل

-يضاف إليه حبة البركه و الكمون و اللورا و الحبهان و السكر

-يضاف اليه الكزبرة الخضراء ثم يضاف اليه الماء و يرفع مع الزيتون الاحمر فى البرطمان

مقادير مخلل زيتون أخضر

المقادير

زيتون أخضر

كزبرة خضراء

كرفس

ليمون

ملح

فلفل اخضر حار

سكر

خل

زيت

ماء

جزر مفروم

ليمون مفروم

عصير ليمون

طريقة تحضير مخلل زيتون أخضر

- يرفع الليمون مع الفلفل الحار الاخضر مع الكزبرة ثم يضاف الكرفس و الليمون المفروم مع الملح والسكر

-يضاف اليه الجزر المفروم و عصير الليمون والزيت و الخل

-يضاف اليه الماء و يرفع مع الزيتون الاخضر فى البرطمان و يقدم

طريقة عمل الزيتون الاسود

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الزيتون الاسود لأن مذاقه مختلف و مميز عن غيره من الأنواع الأخرى، فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الزيتون الاسود في البيت.

مقادير الزيتون الاسود مخلل

زيتون أسود

خل

600 جرام ملح

سكر

روزمارى

عصير ليمون

فلفل حار

زيت عباد الشمس

طريقة تحضير زيتون أسود مخلل

-يوضع ملح على الزيتون الأسود ثم يضاف اليه عصير ليمون وخل وزيت

- يوضع معه الروزمارى و الفلفل الحار و سكر ثم يرفع الخليط في برطمان زجاجي

- يرش من اعلى الخليط ملح و يغلق البرطمان باحكام ويترك لمدة اسبوعين ثم يقدم بالهنا