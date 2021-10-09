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برلمان

مستقبل وطن بكفر الشيخ: شكاوى المواطنين للنواب يتم بحثها وفقا للقانون

النائب سعيد عمارة
النائب سعيد عمارة

  واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب  بالمحافظة.

وتلقى اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن الحزب عدداً من الشكاوى والطلبات المتنوعة بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

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وقال اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الشكاوى تضمنت طلبات متنوعة أهمها طلب خاص بتجديد عقد سكن حكومى ومشاكل خاصة بالقرى منها مشكلة المناطق المجاورة لمحطة السكة الحديد بالكوم الطويل وطلبات تكافل وكرامة للمستحقين وفقا للشروط وطلب الحصول على رخصة قانونية وطلبات شخصية أخرى مؤكدا ان معظم الطلبات والشكاوى تم وضع حلول مناسبة لها

من جانبه أوضح المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة أن شكاوى المواطنين التى تصل  للنواب وأمانة الحزب يتم بحثها والمساعدة فى حلها بشفافية تامة وفقا للقانون مقدما الشكر للمواطنين الذين يتفهمون هذا الأمر جيدا خاصة ان القانون فوق الجميع مؤكدا  أن طلبات وشكاوى المواطنين تحظى باهتمام كبير من قيادات ونواب الحزب وأنه يتم متابعة الشكاوي والطلبات والعمل على حلها وفقا للقانون

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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مجلس النواب التنسيق السكة الحديد كفرالشيخ حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب

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