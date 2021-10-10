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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلة كبيرة تواجه مستخدمي ساعات آبل الذكية

مشكلة كبيرة تواجه
مشكلة كبيرة تواجه مستخدمي ساعات آبل الذكية

كشفت تقارير أن مستخدمي ساعات آبل الذكية ذات الإصدارات الأقدم سيواجهون مشكلة كبيرة إذا أرادوا الترقية وشراء ساعات  7 Apple Watch الجديدة والتي تم إطلاقها مؤخرا، وبدأت آبل في توفيرها للمشترين.  


وبحسب تقرير من موقع Gizmodo فإن ساعات 7 Apple Watch الجديدة ستتطلب نظاما جديدا للشحن السريع، وهذا النظام لن يتوافق مع أنظمة شحن الساعات الذكية الذكية القديمة من آبل. 

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وسيكون هذا الأمر عائقا كبيرا إذا كان لديك عدد قليل من أجهزة شحن ساعات آبل الذكية القديمة وتفكر في شراء ساعات 7 Apple Watch  والتي تتوفر للطلب بدءًا من اليوم، والتي صدر معها نظام شحن سريع يعتبر هو الأفضل على الإطلاق في التحسينات الخاصة بساعات آبل.



وفقا لشركة آبل فإنه يمكن لساعات 7 Apple Watch بنسبة 33٪ أسرع مقارنة بالموديلات السابقة ، حيث تصل إلى 80٪ في حوالي 45 دقيقة.

 

وبدأت شركة آبل أمس، بفتح باب الحجز المسبق لساعاتها الذكية Apple Watch Series 7، على يتم شحنها يوم الجمعة المقبل.


وستتوفر الساعة الذكية على نطاق واسع في بعض الدول من بينها: أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، المكسيك، روسيا، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة بالإضافة إلى أكثر من 50 دولة أخرى.

 

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