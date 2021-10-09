نشرة أخبار العالم| شروط جديدة لأداء مناسك العمرة.. لبنان يغرق في الظلام

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

السعودية: اقتصار منح تصاريح العمرة على المحصنين بجرعتين

أعلنت وزارة الحج والعمرة ، انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

السعودية تمنع إصدار تصاريح العمرة ودخول المنشآت إلا بعد التطعيم

تسعي المملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية موطنيها والمقيمين فيها من فيروس كورونا، وعليه تتخذ السعودية مجموعة من التدابير من بينها منع دخول المواطنين للمنشآت، حيث تنفذ شرط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا غدا.

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

طالب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد السعودي بإجراء دراسة مناخية حول تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية".

شوارع لبنان تغرق في الظلام بعد انقطاع الكهرباء

غرقت شوارع لبنان، اليوم السبت، في ظلام دامس؛ بسبب أزمة المازوت التي تعيشها البلاد، ما ترتب عليها توقف محطات توليد الكهرباء عن العمل.

المستشار النمساوي يعلن استقالته من منصبه

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، استقالته من منصبه بسبب الضغوط المفروضة عليه للاشتباه في قضية فساد.

قيس سعيد: تشكيل الحكومة التونسية خلال ساعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنه سيتم تشكيل الحكومة التونسية والإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

آخر جولة لها.. ميركل تصل إلى إسرائيل

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إلى إسرائيل في آخر جولاتها قبل انتهاء ولايتها رسميا.

العراق يعلن إغلاق المطارات والمنافذ البرية

أعلن العراق إغلاق المطارات والمنافذ البرية بدءا من مساء اليوم استعدادا لإجراء عملية الاقتراع العام غدا.

اعتقال المئات في كشمير بسبب اغتيالات تستهدف الهندوس والسيخ

اعتقلت قوات الشرطة الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير أكثر من 300 شخص خلال الأيام الماضية، في محاولة لوقف عمليات اغتيال تستهدف طائفتي السيخ والهندوس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

انتخاب رشيد الطالبي رئيسا لمجلس النواب في المغرب

انتخب رشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار اليوم السبت، رئيسا لمجلس النواب في المغرب بأغلبية 258 صوتا.

بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لأحداث كشمير

في أحدث هجوم ضد الأقليات في إقليم كشمير، أطلق مسلحون النار على معلمين في مدرسة حكومية في مدينة سريناجار الرئيسية بالشطر الهندي من الإقليم.

"آبي أحمد" يجند عضوا بالنواب الأمريكي وجماعة ضغط لتبييض وجهه بواشنطن

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الحكومة الإثيوبية تعاقدت مؤخرًا مع العضو الديمقراطي السابق بمجلس النواب الأمريكي، جو جارسيا؛ ليكون ضمن مجموعة ضغط، تعمل لحساب أديس أبابا؛ لتبييض وجهها في الولايات المتحدة، بعد تردي العلاقات بين البلدين على خلفية الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي المتمرد.