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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فى اليوم العالمي للصحة العقلية .. رياضة المشي تصنع العجائب

المشي
المشي

تعدّ الصحة النفسية من مجالات الصحة العمومية المهملة جداً. فهناك مليار شخص تقريباً يعانون من الاضطرابات النفسية، ويودي تعاطي الكحول على نحو ضار بحياة 3 ملايين شخص سنوياً، فيما يحصد الانتحار روح شخص واحد كل 40 ثانية.

وفى اليوم العالمي للصحة العقلية الموافق 10 أكتوبر من كل عام ، يمكن للمشي الذي يأتي مع العديد من الفوائد للصحة الجسدية والعقلية، فهو يسرع من تعافي مرضى الصحة العقلية، ويحسن الحالة المزاجية على الفور.

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كيف يمكن للمشي أن يبدأ عملية الشفاء لمرضى الصحة العقلية

قد تبدو إعادة تشغيل الأشياء مهمة شاقة لشخص يمر بـ مشكلات متعلقة بالصحة العقلية يقول تشيببر: "يبدو كل شيء كبيرًا جدًا في ذلك الوقت لأنك غير قادر على القيام بأي شيء بشكل صحيح. قد تشعر بالعجز وتبدأ في التشكيك في قدراتك. عندما تبدأ في القيام بهذه الأشياء الصغيرة مثل المشي بشكل إلزامي تقريبًا ، قد ترى تغييرًا إيجابيًا". 

"الفكرة بأكملها هي تشجيع الشخص الذي يحتاجه لإنشاء هذا الروتين وتزويده بالدافع الذي يجعله قادرًا على إدارة الروتين بمجرد إنشائه كما أنه يستمر في منحهم التعزيزات للقيام بالمزيد، فيمكنهم فعل المزيد. إنه بمثابة محفز لاتخاذ الخطوة التالية فيما يتعلق بمكون الصحة البدنية والعقلية، "تضيف.

يساعدك المشي على التواصل مع العالم الخارجي

ترتبط الصحة الجسدية والعقلية ارتباطًا وثيقًا للغاية ولا يمكن أن يكون أحدهما في حالة جيدة دون الآخر. يعزز المشي صحتك الجسدية وهذا لا بد أن يمنحك فوائد للصحة العقلية. كما يسمح لك بإنشاء روتين في الحياة اليومية وفرصة للتواصل مع العالم الخارجي.

عندما تذهب في نزهة على الأقدام ، قد ينتهي بك الأمر بمصادفة أشخاص آخرين ، وقد تومئ إليهم وتبتسم لهم ، وقد يبتسمون لك مرة أخرى. يتم تسهيل هذا المكون الاجتماعي. وفي نفس الوقت ، يسمح لك أن تكون في وسط الطبيعة والبيئة التي يمكن أن يكون لها تأثير قوي على الصحة العقلية للفرد. لذلك عندما تكون في حديقة وتمشي وسط المساحات الخضراء ، فهذا يجعلك تشعر بالرضا. يمكن إنشاء هذا الشعور على أساس يومي تلقائيًا من خلال نشاط بسيط يسمى المشي "، كما يقول تشيببر.

يمكن للمشي أن يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك

كثيرًا ما ينسى الناس حقيقة أن عليهم أن يفعلوا شيئًا لأنفسهم يمكن أن يكون المشي فرصة للعثور على بعض الوقت والقيام بشيء ما لأنفسنا.

"يلعب الأشخاص أدوارًا مختلفة في حياتهم لدينا مسؤوليات ولكن على المرء أيضًا أن يرى ما يناسبه قد يصبح هذا المشي لمدة عشر دقائق شيئًا تقوم به لنفسك بطريقة تؤكد على الأولوية التي تمنحها لنفسك وتجعلك تشعر بالرضا عن نفسك وتعزز احترامك لذاتك ، مما يخلق إحساسًا بالإيجابية بطريقة ما  .

مصدر المعلومات موقع hindustantimes .

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