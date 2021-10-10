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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناقشة أزمة سد النهضة.. رئيس جنوب السودان يزور مصر للقاء الرئيس السيسي

صدى البلد

ذكرت قناة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، أن رئيس جنوب السودان سيتوجه بزيارة إلى مصر خلال ساعات للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة قضايا بينها أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الفضائية نقلا عن مصادر دبلوماسية من جوبا إن  رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، سيزور مصر خلال الساعات المقبلة.

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وأضافت أن رئيس جنوب السودان سيزور مصر على رأس وفد يضم مستشاره الأمني توت قلواك، ووزير الخارجية مايك إيدنج، ومدير المخابرات العامة أكول كور.

وأوضحت أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي  لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الملفات الأمنية وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

سد النهضة جنوب السودان السيسي سلفاكير

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