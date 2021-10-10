راكب جن جنونه.. حادث أمني وهبوط اضطراري بمطار لاجوارديا في نيويورك |تفاصيل

تجمع رجال الإطفاء وأفراد الشرطة على متن طائرة كانت قد سافرت من إنديانابوليس وهبطت في مطار لاجوارديا بعد 'حادث أمني'، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال المتحدث ستيف كولم إن الطائرة هبطت بعد الساعة الثالثة عصرًا - بالتوقيت المحلي -بقليل ونزل جميع الركاب بسلام.

أعلنت الرحلة، وهي طائرة تابعة للخطوط "ريبوبليك"الجوية تعمل باسم الرحلة الأمريكية 4817، حالة الطوارئ وهبطت "رداً على سلوك الركاب قرب نهاية الرحلة"، بحسب ما قاله متحدث باسم الشركة.

وقال:"ان طاقمنا استجاب للوضع وفقا للاجراءات الخاصة بنا وباحترافية واهتمام بسلامة جميع من كانوا على متن الطائرة. قابلت قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين الطائرة، وتم احتجاز الراكب المتورط في الحادث".

ووصف راكب كان على متن الطائرة مشهدا من الهرج بعد هبوط الطائرة. وقال فؤاد خوجة، الذي كان جالسا في الصف الرابع، إن الطائرة توقفت بعد وقت قصير من هبوطها وأن الركاب الذين كانوا خلفه بدأوا يصرخون للنزح عن الطائرة على الفور.

سمع الناس يقولون أن رجلاً لديه 'جهاز مشبوه'.

قال:"كان الناس مذعورين ومحشوين على الأرض فتح سلم الطائرة، وقفزت. كان الناس ينزلقون ويتدحرجون على الأرض. لقد كان الأمر جنونيا".



وقال خوجا، 19 عاما، إنه بعد نزوله من الطائرة، رأى المستجيبين للطوارئ يلقون برجل على الأرض.

قال:"كانت السيدة المجاورة له تتحدث إليه طوال الوقت وتخبره ألا يفعل ذلك. "أعتقد أن الرجل قد جن جنونه".

ولم يتضح بالضبط عدد الاشخاص الذين كانوا على متن الطائرة . وذكرت الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط "ريبوبليك"وهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي أنها نقلت ما بين 76 و 78 راكبا وأربعة إلى ستة من أفراد الطاقم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول على تويتر إنه تم احتجاز أحد الركاب و"لا يوجد سبب للاعتقاد بوجود أي خطر على سكان نيويورك". وقالت إن مكتبها يراقب الوضع. وقال لاجوارديا على تويتر إن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ولم يحدد متحدث باسم هيئة الميناء هوية الشخص الذى تم احتجازه، بيد انه قال إن "سلوك الرجل المشبوه وغير المنتظم "جعل الركاب الاخرين ينبهون الطيار.