الأولى منذ 2003|انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق.. والكاظمي يصفها بفرصة تغيير الواقع

انطلقت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، صباح اليوم الأربعاء، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وأدلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصوت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، داعيا العراقيين إلى المشاركة.

وقال الكاظمي للناخبين العراقيين أثناء إدلائه بصوت:"أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا الفرص" واصفا الانتخابات البرلمانية بأنها فرصة لتغيير الواقع في العراق.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق اليوم جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن"1249 مراقبا دوليا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا".

وأشارت إلى أن "عدد المرشحين الاجمالي بلغ 3227 مرشحا منهم 951 امرأة". ويتنافس في الانتخابات ايضا 21 تحالفا و109 أحزاب ساسية.

وكان العراق قد أجرى يوم الجمعة عملية التصويت الخاص في عموم البلاد، والتي شملت منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.