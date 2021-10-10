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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن احتفالها بنصر أكتوبر.. الجامعات والمعاهد تنظم ندوات تثقيفية وزيارات للمواقع العسكرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر بالجامعات والمعاهد المصرية، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، خلال الفترة من 3 إلى 28 أكتوبر الجاري.

 

وأوضح التقرير أن فعاليات الاحتفال تتضمن ندوات تثقيفية، وأفلام وثائقية، وأنشطة رياضية، وزيارات ميدانية للمواقع العسكرية والمشروعات العملاقة، وتكريم بعض أسر الشهداء، وعروض فنية (غنائية ومسرحية)، ومعارض فنون تشكيلية، ومسابقات بحثية، وذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وقادة قوات الدفاع الشعبي والتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.

 

ولفت إلى أن جامعة الزقازيق سوف تستضيف فعاليات مؤتمر "نصر أكتوبر 48" لجامعات الدلتا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

 

وذكر التقرير أن بعض الجامعات تميزت في احتفالاتها ببعض الأنشطة الإضافية، مثل حملات التبرع بالدم، ووضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول، والقيام بزيارات للمطارات الحربية، وإقامة ماراثون رياضي، ومسابقات كأس الشهداء، وزيارات للمتاحف والمناطق والمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية.

 

وأضاف أنه خلال هذه الاحتفالات، ستتم استضافة بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومستشاري أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان والخبراء الاستراتيجيين بالتعاون مع مستشاري التربية العسكرية بالجامعات والمستشارين العسكريين بالمحافظات وبعض الفنانين، بالإضافة إلى منتخبات الجامعات.

 

جدير بالذكر أنه من المقرر تنظيم 16 ندوة تثقيفية بالجامعات المصرية، منها ندوة يوم 20 أكتوبر بجامعة القاهرة، وكذلك ندوة يوم 26 أكتوبر بجامعة طنطا، وتتوالى الندوات حتى 20 أبريل المقبل.

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