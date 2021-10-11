بـ3 طرق غير تقليدية.. حضرى أطباق البيكاتا

البيكاتا بالمشروم من الأطباق اللذيذة الغير تقليدية إليك وصفات مختلفة لطريقة عملالبيكاتا بالمشروم

بوصفات مختلفة اختارى الطريقة التى تفضلينها

وصفة البيكاتا بالمشروم للشيف الشربينى



طريقة تحضير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت



مقادير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت

- نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعة

- ربع كيلو من المشروم الطازج

- كيس ديمي جلاس صوص جاهز للتحضير

- ملح-فلفل اسود- ملعقة زيت زيتون

- نصف لتر من الماء لتحضير الصوص



طريقة تحضير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت :





1- على الجريل توضع ملعقة الزيت تشوى قطع اللحم بعد تتبيله بالملح والفلفل الأسود.

2- في وعاء يحضر الصوص وفقا لطريقة التحضير المدونه على العلبه ويتم قطع المشروم، ويضاف اليه مباشرة او يمكن شويه على الجريل لدقيقتين ثم وضعه في الصوص.

3- توضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.

وصفة البيكاتا للشيف نجلاء الشرشابي



مقادير البيكاتا

6 قطع من الفطر وإزالة السيقان

2 ملعقة كبيرة. زيت نباتي

ملح

فلفل أسود مطحون طازج

أوراق البقدونس

أوراق الريحان

ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم تقريبًا

1 ملعقة ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

طريقة التحضير للبيكاتا

على نار متوسطة الحرارة ضعى المشروم وقلبيه لدقائق

- ضعى اللحم على الشواية

-فى وعاء به القليل من الزبد قلبى مرة اخرى المشروم واللحم

ضعى القليل من صوص المشروم

قلبى حتى مزج البقدونس والريحان وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والفلفل الأحمر ويضاف اللحم ويقلبوا قليلا ثم يتم رفعه وتقديمهم بجانب الأرز الأبيض

وصفة البيكاتا للشيف أميرة شنب



1 كوب دقيق

1/2 كيلو شرائح لحمة كندوز

1 كوب مشروم طازج

3 ملعقة كبيرة زبدة

1/2 1 كوب مرقة لحمة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون





طريقة التحضير للبيكاتا





- تبلي شرائح اللحمة بقليل من البهارات والفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون والخل .. اتركيها جانبًا لمدة ساعة



على النار ضعي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة في..و شوحي الثوم والمشروم لبضعة دقائق قليلة أو حتى يصير لونه بني فاتح،

فى نفس الطاسة قلبي شرائح اللحمة في الدقيق و اتركيها حتى تتأكيدين من النضج.



- أضيفي ملعقة من الدقيق وبالتدريج وأضيفي مقدار المرقة مع التقليب المستمر



- اضيفي شرائح المشروم قلبي المكونات.



- ضعي شرائح اللحمة في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة