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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد لا حصر لها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر صباحا؟

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الشاي الأخضر في الصباح، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، والشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، بما في ذلك مادة كاتشين تسمى EGCG، يمكن أن يكون لهذه المواد المضادة للأكسدة تأثيرات مفيدة متنوعة على الصحة.

 

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فوائد الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكنها كافية لإحداث تأثير، كما أنه يحتوي على الحمض الأميني L-theanine ، والذي يمكن أن يعمل بشكل جيد مع الكافيين لتحسين وظائف المخ.

قد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، على الرغم من عدم توافق جميع الدراسات.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي من السرطان، كما تظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

يمكن أن يكون للمركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر تأثيرات وقائية مختلفة على الدماغ، قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف ، وهو اضطراب تنكسي عصبي شائع لدى كبار السن.

تظهر بعض الدراسات الخاضعة للرقابة أن الشاي الأخضر قد يسبب انخفاضًا طفيفًا في مستويات السكر في الدم، كما قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الشاي الأخضر قد يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، وكذلك يحمي جزيئات LDL من الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

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