بعد قليل.. الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس قيس سعيد

كشفت مصادر مطلعة بالرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بعد قليل.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصدر رسمي تأكيده أنه سيتم الإعلان صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلّف الأربعاء 29 سبتمبر 2021، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وقبل يومين، استقبل قيس سعيد، بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، واطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

وجدد الرئيس التونسي التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

كما أكدت نجلاء بودن، في وقت سابق، على ضرورة أن تشمل التشكيلة الوزارية نساء وكفاءات شابة.

وقالت"ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها تونس..."

وجدير بالذكر أن قيس سعيّد كان قد أعفى خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 سبتمبر 2021 رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.