تعرف علي موقف المعارين العائدين للزمالك من مواجهة توسكر الكيني

كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالزمالك، موقف اللاعبين المعارين العائدين للفريق خلال الفترة الحالية من المشاركة في دور 32 لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني، وهم: مصطفى فتحي وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

وأكد إبراهيم، أن الرباعي سيتواجدون بقائمة الزمالك الإفريقية بداية من دور المجموعات وذلك في حالة اجتياز الفريق دور الـ 32 أمام توسكر الكيني، حيث سيتم قيدهم بالقائمة الإفريقية في يناير المقبل.

وأضاف مدير شئون اللاعبين بالزمالك أن الرباعي لن يتواجد في رحلة الفريق المتجهة مساء اليوم الإثنين إلى كينيا لمواجهة توسكر في ذهاب دور 32 لدوري الأبطال والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

ويعد مران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.