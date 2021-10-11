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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

شيكابالا
شيكابالا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد 
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما 
ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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نادي الزمالك كينيا توسكر الكيني دوري ابطال افريقيا باتريس كارتيرون محمد عواد

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