بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

244975348_608699016965388_722985059400715897_n

244979868_1021589582028822_1092980935731098088_n

244997581_270481511636531_8650317471719960875_n

245040570_201638738740949_4507642800600749555_n

245214116_172080518436429_5925350810804765078_n

245216801_555109615775970_8176551984745345460_n

245276116_1260703981037374_7736298713660273753_n