ما الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد؟ نصائح للوقاية منهما.. وأطعمة عليك تناولها

الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد

الأكل الصحي ومكملات فيتامين د تحمي العظام

يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

ما الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد؟ سؤال تردد كثيرا فى الآونة الأخيرة، حيث تشكو شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مشكلة هشاشة العظام ، والبعض يجهل أنه يعاني من الروماتويد، لذلك نكشف الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد.



أعراض هشاشة العظام وفقا لعدد من المواقع الطبية، وهي كما يلي:

ألم المفاصل

تيبس عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة

الرقة - المنطقة مؤلمة عند لمسها

قلة الحركة - لن يكمل المفصل نطاق حركته الكامل

حكة المفصل - قد تشعر بأشياء تحتك ببعضها البعض داخل المفصل

النتوءات العظمية - كتل من العظام حول المفصل

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

آلام المفاصل وتورمها لمدة 6 أسابيع أو أكثر.

تصلب الصباح لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يُصاب أكثر من مفصل واحد، خاصةً المفاصل الصغيرة في اليدين والمعصمين والقدمين.

تتأثر نفس المفاصل على جانبي الجسم.

أعراض التهاب المفاصل المعدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل المعدي:

حمى

قشعريرة

التهاب المفاصل

الرقة والآلم

ألم حاد مرتبط بإصابة أو عدوى في مكان آخر من الجسم.

يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا فى صحتنا جميعا، حيث يساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض ويساعد فى العلاج بشكل أسرع من أى مرض، وهذا يحدث فقط عندما يتم تحديد النظام الغذائي بشكل دقيق يناسب المشكلة التى نعانى منها.

نظام غذائي صحي ومتوازن

نعرض لكم طرق علاج ترقق العظام أو هشاشة العظام بنظام غذائى يناسب جميع الأشخاص، وذلك وفقا لما ذكره موقع "nhs".

الأكل الصحي ومكملات فيتامين “د”

يوصى بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن للجميع. يمكن أن يساعد في منع العديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والعديد من أشكال السرطان، وكذلك هشاشة العظام.



الكالسيوم مهم للحفاظ على صحة العظام. يحتاج البالغون إلى 700 مجم يوميًا، وهو ما يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي اليومي. تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

الخضر الورقية

فاكهة مجففة

التوفو

الزبادي

فيتامين “د” مهم لصحة العظام والأسنان لأنه يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، حيث يجب أن يستهلك جميع البالغين 10 ميكروجرام من فيتامين د بشكل يوميً، وأهم المصادر الغذائية الجيدة لهذا الطعام، هي:

الأسماك الزيتية - مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل

لحم أحمر

الكبد

صفار البيض

الأطعمة المدعمة مثل معظم الدهون وبعض حبوب الإفطار

المكملات الغذائية

ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الأطعمة وحدها، لذلك ضع في اعتبارك تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين د.

تشمل عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هشاشة العظام ما يلي:

الإقلاع عن التدخين: يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الحد من تناول الكحول.

احصل على بعض الشمس.

ما لا يعرفه الكثير من الناس أنه في أواخر مارس إلى نهاية سبتمبر، تؤدي أشعة الشمس إلى إنتاج فيتامين د الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، ولكن يجب تجنب التعرض لها في وقت الذروة بسبب الأشعة البنفسجية.

تساعد هذه العملية في تقوية الأسنان والعظام، والتي بدورها تساعد في الوقاية من حالات مثل هشاشة العظام.

كشفت دراسة حديثة عن حل سحري للقضاء على التهاب المفاصل الروماتويدي أو العظمي دون تناول أى أدوية أو عقاقير طبية.

ووفقا لما جاء في موقع "ديلي إكسبريس"، تمكنت الدراسة الحديثة من التوصل لطريقة غير متوقعة لعلاج التهاب المفاصل، حيث ذكرت الدراسة أن عصير فاكهة الأناناس يعد ترياقا لالتهاب المفاصل الروماتويدي ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة.

وأظهرت دراسات سابقة عديدة أنه يمكن أن يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي ويمنع تدهور الحالة بل ويحسنها.

ومن أسرار اختيار الأناناس لعلاج التهاب المفاصل أنه مصدر جيد لفيتامين C وإنزيم البروميلين، الذي ثبت أنه يقلل الألم والتورم لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.



وكشفت الدراسة أن تأثير البروميلين المضاد للالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعملان على عكس الالتهاب، حيث استُخدمت مشتقات الإنزيم في المكملات الغذائية لعلاج الالتهابات الحادة والإصابات الرياضية.



ومن بين الطرق المختلفة لتعزيز الاستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل هى تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره، حيث ثبت أنه أكثر فائدة من تناوله في المكملات الغذائية.

ويمكن أن تساعد المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس أيضا في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام.

وثبت أن هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.

يذكر أن إحدى الدراسات العلمية التى أجريت في عام 2006 حللت أهم نتائج الدراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل، ووجدت أن البروميلين أكثر فعالية من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.