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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر: مطر وبرق ورعد وتقلبات جوية خلال ساعات.. طارق شوقي: المصروفات المدرسية لا تساوي ثمن الكتب

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

 

 الأرصاد تحذر: مطر وبرق ورعد وتقلبات جوية خلال ساعات.. فيديو
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

عزة مصطفى عن ميكروباص الساحل: أتمنى يكون البلاغ كاذب
قالت الإعلامية  عزة مصطفى، إن حالة من الغموض تحيط بميكروباص كوبري الساحل، موضحة أن شهود العيان قالوا إن السيارة كانت قادمة من إمبابة إلى ميدان التحرير، مضيفة أنه لم يتم التوصل لأي شئ واضح بشأن الواقعة.

الفكرة تمنع أي تلاعب.. الأوقاف: تفعيل الأذان الموحد في 3500 مسجد
كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، تفاصيل تفعيل الأذان الموحد في مساجد محافظات الجمهورية كافة.

أسعار البيض تواصل الارتفاع .. «منتجي الدواجن» يكشف السبب الحقيقي
كشف أحمد عبدالله نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

طارق شوقي: المصروفات المدرسية لا تساوي ثمن الكتب.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تحصيل المصروفات المدرسية ليست بالشيء الجديد، معقبا: "أنا مكلف من الدولة بتحصيلها، ولم أحصل على أكثر من 10% من المصروفات الدراسية خلال السنوات الماضية".


أحمد ناجي يكشف حقيقة وجود خلاف بين الحضري والشناوي.. فيديو
كشف الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق، حقيقة وجود خلاف بين عصام الحضري ومحمد الشناوي.

يقضي على التشكيلات العصابية.. عبد الحميد أباظة يكشف عن تفاصيل زراعة ونقل الأعضاء
قال عبد الحميد أباظة، رئيس الأمانة العامة الفنية لزراع أنه لا يوجد قوائم انتظار لزراعة الأعضاء، سواء التي يتم نقلها من شخص حي إلى آخر أو من الميت إلى حي.

عمرو أديب بعد فوز المنتخب: موضوع شريف وأفشة مات.. فيديو
علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز المنتخب المصري على المنتخب الليبي، قائلا "مبروك منتخب مصر".

بعد بلاغ إيمان الحصري.. نقابة الأطباء: العقوبة على الإهمال وليس المضاعفات
قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الخطأ الطبي الموثق يجب أن يُراجع من ثلاثة استشاريين في نفس التخصص.

المصل واللقاح: 80% من أعراض كورونا بسيطة
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاحات، إن نسبة المضاعفات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة، وهذا يرجع إلى حصول قدر كبير من المواطنين على اللقاح، مشيرًا إلى أن الأعراض متفاوتة من بسيطة إلى شديدة.

 

وزير التربية والتعليم طارق شوقي التربية والتعليم عصام الحضري هيئة الأرصاد الجوية

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