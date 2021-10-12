جيش إثيوبيا يشن هجوما بريا ضد قوات تيجراي

شن الجيش الإثيوبي، هجوماً برياً على كل الجبهات في إقليم تيجراي بما يشمل منطقة أمهرة شمال البلاد، ضد قوات جبهة تحرير تيجراي.

وقالت جبهة تيجراي في بيان لها، إن تهديد أبي أحمد بشن هجوم لغزو تيجراي مجدداً قد بدأ تنفيذه رسميا، وفق وكالة "فرانس برس".

وتابعت الجبهة في بيانها أنه "في صبيحة 11 أكتوبر 2021، أطلق الجيش الإثيوبي بمؤازرة قوات من أمهرة هجمات منسّقة على كل الجبهات".

كذلك، أشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى مئات الآلاف من المقاتلين النظاميين وغير النظاميين، تحظى قوات الإبادة الجماعية هذه بإسناد من المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلات، بما لا يترك مجالاً للشك بوجود نية إبادة لديها.

بدوره، قال المتحدث باسم الجبهة جيتاشو ريدا، إنه على الرغم من الهجوم الجديد كانت القوات لم تصل بعد إلى تيجراي صباح الاثنين.

وقال إن الجبهة لا علم لها بانخراط القوات الإريترية التي سبق أن دعمت الجيش الإثيوبي في الحرب التي استمرت 11 شهرا.