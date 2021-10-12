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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 5 حيل مجربة.. تخلصي من ألم الركبة

صدى البلد

 علاجات منزلية سريعة من مطبخك ستعمل العجائب فى تخليصك من ألم الركبة وفقا لموقع برايت سايد، حيث تعتبر آلام الركبة  مشكلة شائعة في جميع الفئات العمرية إليك يمكن التعامل مع آلام الركبة مع المكونات المتاحة بسهولة في منزلك.

إليك أبرز تلك العلاجات :

بذور القرنفل

تحتوي هذه البذور على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تقليل التورم والاحمرار الناتج عن التهاب المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى.

تسحق بذور القرنفل بالماء وتوضع العجينة على ركبتيك.
 

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زيت الكافور

 

يساعد زيد زيت الكافور فى الحفاظ على صحة الدورة الدموية وتخفيف التوتر وتهيج المفاصل.

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكافور إلى كوب من زيت جوز الهند الساخن، لكن تأكد من أن الزيت لا يغلي ودعيه يبرد، دلكي ركبتيك مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.

 

 زيت الخروع


يحتوي زيت الخروع على مركبات مضادة للالتهابات تعالج الالتهابات وتحسن حالتك.

دلكي ركبتك المؤلمة بلطف بزيت الخروع الدافئ.
 

الكركم

الكركم مركب مطهر قوي يحتوي على الكركمين وهو مضاد للالتهابات يساعد في تقليل الألم.  

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم بالماء، وضعي العجينة على المنطقة المصابة.


كرر العملية مرتين كل يوم للحصول على النتائج المرجوة.


 أكياس الثلج

يعتقد العديد من الخبراء أن كمادات الثلج يمكن أن تساعدك على التخلص من آلام الركبة على الفور تقريبًا، كما أنه يقلل من التورم والالتهابات.

 

لف بعض مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي أو منشفة وقومى بتطبيقه بلطف على ركبتيك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.استخدمينه من 3 إلى 4 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

الركبة ألم الركبة التعامل مع آلام الركبة التورم والاحمرار تخفيف التوتر

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