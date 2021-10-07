البلازما.. سامي قنديل: خشونة الركبة أصبح لها علاج وليس مسكنات

قال الدكتور سامي قنديل استشاري أول علاج آلام المفاصل والعمود الفقري، إن علاج الآلام علم وله دراسات علمية منذ سنوات كثيرة .

وأضاف سامى قنديل في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" فكرة علاج الآلام قائمة على علاج فعلي وليس المسكنات، مضيفا:" المسكنات لها أضرار كبيرة جدا ".

وتابع سامي قنديل :" المريض يشتكي كثيرا من خشونة الركبة وآلام العمود الفقري وحاليا يتم علاج آلام خشونة الركبة حاليا عن طريق حقن البلازما ".



وتابع سامي قنديل :" البلازما تعيد بناء غضاريف الركبة من جديد عن طريق تركيز عوامل نمو غضاريف الركبة في حقن البلازما من أجل مساعدة الفرد على فقدان الإحساس بآلام خشونة الركبة".

وأكمل سامي قنديل :" الكثيرون يعانون من خشونة الركبة وآلام العمود الفقري، ويتم العمل حاليا على حقن الركبة والمفاصل بحقن البلازما لعلاج خشونة الركبة بدلا من الجراحة، ويتم إعادة شكل غضاريف الركبة ومنع خشونة الركبة".

