الناقد محمد نبيل عضو لجنة تحكيم فيبريسي بمهرجان الجونة

يشارك الزميل الناقد محمد نبيل رئيس قسم الفن بموقع صدى البلد، ضمن أعضاء لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) والتي تضم الصحفية والناقدة الفرنسية هيلين بارلو الفائزة بجائزة الريشة الذهبية عام 2019 عن إسهاماتها وخدماتها للسينما الفرنسية، والتي قامت بتغطية مهرجانات كان وبرلين على مدار 30 عامًا، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي والتي تقوم بتغطية العديد من المهرجانات السينمائية الأوروبية المرموقة مع تركيز خاص على مهرجان فينيسيا السينمائي.

محمد نبيل صحفي وناقد سينمائي مصري، درس الإعلام والصحافة والنقد، يكتب عن الأفلام بانتظام منذ عام 2010 بمجلة الكواكب، ويشغل بها منصب نائب مدير التحرير، يترأس قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري، عمل كمستشار لبعض المسلسلات، وله عدة تجارب في كتابة البرامج بالإذاعة والتلفزيون، عضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، وله العديد من الإسهامات مع مهرجانات داخل وخارج مصر.

وكان مهرجان الجونة، أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق يوم ١٤ أكتوبر وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وتقدم الإعلامية ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 14 إلي 22 أكتوبر، كما يقدم حفل الختام الإعلامية جاسمين طه.

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

استعدادات مهرجان الجونة

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

وأضاف التميمي خلال تصريحات لتقرير ببرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شيرين سليمان”، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وتابع أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، وهو مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.