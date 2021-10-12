عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناقد محمد نبيل عضو لجنة تحكيم فيبريسي بمهرجان الجونة

محمد نبيل
محمد نبيل

يشارك الزميل الناقد محمد نبيل رئيس قسم الفن بموقع صدى البلد، ضمن أعضاء  لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) والتي تضم الصحفية والناقدة الفرنسية هيلين بارلو الفائزة بجائزة الريشة الذهبية عام 2019 عن إسهاماتها وخدماتها للسينما الفرنسية، والتي قامت بتغطية مهرجانات كان وبرلين على مدار 30 عامًا، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي والتي تقوم بتغطية العديد من المهرجانات السينمائية الأوروبية المرموقة مع تركيز خاص على مهرجان فينيسيا السينمائي.

 

محمد نبيل صحفي وناقد سينمائي مصري، درس الإعلام والصحافة والنقد، يكتب عن الأفلام بانتظام منذ عام 2010 بمجلة الكواكب، ويشغل بها منصب نائب مدير التحرير، يترأس قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري، عمل كمستشار لبعض المسلسلات، وله عدة تجارب في كتابة البرامج بالإذاعة والتلفزيون، عضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، وله العديد من الإسهامات مع مهرجانات داخل وخارج مصر.

«العودة» من مصر.. تعرف على تفاصيل مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي

اليوم.. أحمد السقا يصل إلى الجونة استعدادا لتكريمه

وكان مهرجان الجونة، أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق يوم ١٤ أكتوبر وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

 

وتقدم الإعلامية ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 14 إلي 22 أكتوبر، كما يقدم حفل الختام الإعلامية جاسمين طه.

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

 

استعدادات مهرجان الجونة 

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

 

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

 

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

وأضاف التميمي خلال تصريحات لتقرير ببرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شيرين سليمان”، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

 

وتابع أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، وهو مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

محمد نبيل أعضاء لجنة تحكيم فيبريسي الاتحاد الدولي لنقاد السينما الأسترالية هيلين بارلو كان وبرلين مهرجان فينيسيا السينمائي

ترشيحاتنا

"المحاميات العرب": قضية الأسيرات الفلسطينيات على رأس أولويات الاتحاد

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

الأسعار نار.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مزارع الدواجن الكبيرة

خطر على حياتك..هيئة الدواء تحذر من الكورتيزون وهرمونات تحسين الأداء البدني

غدا.. مؤتمر دولي عن الشباب في عيون التراث بكلية الدراسات الإسلامية للبنين

مبروك عطية: الأغاني كلام  حلاله حلال وحرامه حرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

الداخلية تكشف حقيقة بيع ملابس نسائية بمترو الأنفاق

مكافأة ضخمة.. اتحاد الكرة يفاجئ لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

اﻟﻤﺰﻳﺪ