هل شعر المصريون بزلزال جزيرة كريت ؟..البحوث الفلكية تجيب

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال اليوم شعر به سكان مناطق السواحل، مؤكدا أنه لا علاقة بين زلزال اليوم وزلزال 92، ولا بحالة المناخ أمس وتساقط الأمطار والرعد والبرق.

وأضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم"، أن البلاد تتعرض لزلزال بصفة شبه يومية ولكن بدرجات قليلة لا يشعر بها أحد، على عكس قوة زلزال منطقة جنوب جزيرة كريت باليونان.

سكان السواحل شعروا بالزلزال

وتابع جاد القاضي، أن سكان السواحل شعروا بآثار الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب جزيرة كريت باليونان، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا لتعرض البلاد لزلزال.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن منطقة اليونان وجنوب إيطاليا منطقة بها نشاط زلزالي ويوميا يتم تسجيل زلازل في هذه المنطقة ".