ملعقة من العسل يوميا تمنحك 7 فوائد غير متوقعة تعرفى عليها

فوائد صحية مدهشة لتناول العسل إذ إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية إليك أبرز الفوائد الصحية للعسل وفقا لموقع هيلث لاين

1. غنى بالفيتامينات



يحتوي على نسبة منخفضة من الفيتامينات والمعادن ولكنه قد يكون مرتفعًا في بعض المركبات النباتية ويحتوي العسل على عدد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية مثل الفلافونويد.



2. خطر الإصابة بأمراض القلب



تظهر بعض الدراسات أن العسل يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري. ومع ذلك ، فإنه يرفع أيضًا مستويات السكر في الدم لذلك لا يمكن اعتباره صحيًا لمرضى السكري.

3. خفض ضغط الدم



ضغط الدم هو عامل خطر مهم لأمراض القلب ، والعسل قد يساعد في خفضه.وذلك لاحتوائه على مركبات مضادات الأكسدة التي تم ربطها بخفض ضغط الدم

4. تحسين نسبة الكوليسترول





يبدو أن العسل له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول. يؤدي إلى انخفاض طفيف في الكوليسترول الضار الكلي والكوليسترول الضار مع رفع الكوليسترول الحميد "الجيد".



5 . يخفض الدهون الثلاثية



ارتفاع الدهون الثلاثية عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. تظهر العديد من الدراسات أن العسل يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية ، خاصة عند استخدامه كبديل للسكر

6 .يساعد على التئام الجروح والحروق



عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يكون العسل جزءًا من خطة علاج فعالة للحروق والجروح والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى.وهو فعال بشكل خاص في علاج قرح القدم السكرية.

7. محاربة السعال عند الأطفال



العسل يعمل بشكل أفضل فى تقليل أعراض السعال ويحسن النوم أكثر من أدوية السعال ومع ذلك ، لا ينبغي أبدًا إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة