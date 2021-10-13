عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملعقة من العسل يوميا تمنحك 7 فوائد غير متوقعة تعرفى عليها

صدى البلد

 فوائد صحية مدهشة لتناول العسل إذ إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية إليك أبرز الفوائد الصحية للعسل وفقا لموقع هيلث لاين 

1. غنى بالفيتامينات 


 يحتوي على نسبة منخفضة من الفيتامينات والمعادن ولكنه قد يكون مرتفعًا في بعض المركبات النباتية ويحتوي العسل على عدد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية مثل الفلافونويد.

 

فوائد العسل بالليمون على الريق .. لن تتوقعها

أسهل طرق التخسيس.. فوائد العسل باللبن والتمر على الريق وقبل النوم


2.  خطر الإصابة بأمراض القلب


تظهر بعض الدراسات أن العسل يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري. ومع ذلك ، فإنه يرفع أيضًا مستويات السكر في الدم  لذلك لا يمكن اعتباره صحيًا لمرضى السكري.

3.  خفض ضغط الدم


ضغط الدم هو عامل خطر مهم لأمراض القلب ، والعسل قد يساعد في خفضه.وذلك لاحتوائه على مركبات مضادات الأكسدة التي تم ربطها بخفض ضغط الدم 

 

4. تحسين نسبة الكوليسترول
 


يبدو أن العسل له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول. يؤدي إلى انخفاض طفيف في الكوليسترول الضار الكلي والكوليسترول الضار مع رفع الكوليسترول الحميد "الجيد".


5 . يخفض الدهون الثلاثية


ارتفاع الدهون الثلاثية عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. تظهر العديد من الدراسات أن العسل يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية ، خاصة عند استخدامه كبديل للسكر

6  .يساعد على التئام الجروح والحروق


عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يكون العسل جزءًا من خطة علاج فعالة للحروق والجروح والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى.وهو فعال بشكل خاص في علاج قرح القدم السكرية.

7. محاربة  السعال عند الأطفال
 

العسل يعمل بشكل أفضل فى تقليل  أعراض السعال ويحسن النوم أكثر من أدوية السعال  ومع ذلك ، لا ينبغي أبدًا إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة 

عسل فوائد صحية مدهشة للعسل أبرز الفوائد الصحية للعسل العسل له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول العسل يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية

موضوعات متعلقة

قبل المدارس .. ملعقة من شمع العسل تحمى طفلك من هذه الأمراض

بفضل الفيتامينات والمعادن.. فوائد العسل بالمكسرات

ترشيحاتنا

النسيان وفقدان الحركة|مرض غامض في كندا يضرب الدماغ.. قتل 6 وأصاب 48

من 1500 سنة.. اكتشاف أقدم وأضخم مصنع لصناعة النبيذ في دولة عربية

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 13 -10-2021

أسعار ومواصفات فيات تيبو في مصر موديل 2020

وزير السياحة: تنظيم احتفالية ترويجية لمحافظة الأقصر على غرار موكب المومياوات

تفاصيل طرح مسلسل جديد حول حياة مارادونا.. وفيلم عن نيكولا آدامز بطلة الملاكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ