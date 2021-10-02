فوائد العسل بالليمون على الريق .. لن تتوقعها

فوائد العسل بالليمون على الريق من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن أن يكون شرب العسل وماء الليمون منعشًا ومهدئًا للغاية، الليمون والعسل مكونان محملان بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، يمكن لكوب من الماء الدافئ مع العسل وعصير الليمون أن يحسن الصحة العامة.

فوائد العسل بالليمون على الريق

العسل باليمون على الريق يساعد على إزالة السموم من الجسم إلى المساعدة في إنقاص الوزن ، حيث يعد العسل بالليمون أكثر من مجرد خلطة صحية.

وفيما يلي بعض فوائد هذا المشروب التي يجب أن تعرفها وفقا لما نشره موقع parenting.

-يساعد في الهضم

سوف تتراجع مشاكل الهضم لديك بمجرد أن تبدأ في شرب العسل وماء الليمون كل صباح، هذا المنشط الصحي سيجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل صحيح، يساعد العسل وماء الليمون على زيادة إفراز العصارات الهضمية مثل الصفراء وحمض المعدة، وهذا بدوره يضمن سهولة تكسير الطعام الذي تتناوله وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سلس، سيؤدي شرب الماء الدافئ مع الليمون والعسل إلى تحسين حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالانتفاخ وانتفاخ البطن.

-يعزز فقدان الوزن

تمامًا مثل الشاي الأخضر ، يساعد ماء العسل والليمون على إنقاص الوزن عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي، كما أنه يجعلك تشعر بالشبع ، مما يساعدك على التخلص من بعض الأرطال، سيبقيك العسل وماء الليمون رطبًا ويساعدك على الحفاظ على وزن صحي، فكر في شرب كوب من العسل وماء الليمون قبل الوجبة، هذا سوف يملأك ، مما يؤدي إلى تناول كمية أقل من السعرات الحرارية، يمكنك أيضًا استبدال المشروبات الغازية السكرية والمشروبات بهذا المشروب لتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

-يساعد على طرد السموم

يمكن أن يساعدك شرب العسل وماء الليمون أيضًا على طرد السموم من الجسم، سيبقي هذا جسمك خاليًا من الجذور والسموم التي تؤدي إلى الإمساك، نمط الحياة الحديث وعادات الأكل غير الصحية والتلوث والمواد الكيميائية الضارة تؤثر سلبًا على صحتنا، تؤدي هذه العوامل الخارجية إلى تراكم السموم في الجسم، سيساعدك شرب العسل وماء الليمون كل يوم على التخلص من السموم من جسمك، يعمل العسل وماء الليمون كمنشط فعال للكبد عن طريق تحييد آثار هذه الجذور الحرة.

- يزيد المناعة

سيحميك من العدوى والأمراض الشائعة الناتجة عن التغيرات الموسمية، العسل علاج شائع للسعال والإنفلونزا، العسل غني أيضًا بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للميكروبات، يساعد الشخص على التعافي من المرض بشكل أسرع ويبقي الجراثيم في مأزق.

- يحافظ على صحة الجلد

شرب العسل وماء الليمون يوميًا يمكن أن يقلل أيضًا من ظهور البثور وحب الشباب على المدى الطويل، تعمل خاصية التحكم في الزيت من الليمون ومضادات الأكسدة في العسل معًا للحفاظ على بشرتك صحية وإزالة البثور.

-يمنع حصوات الكلى

يعمل التأثير المضاد للميكروبات للعسل وتأثير الليمون كمدر للبول معًا لطرد البكتيريا والمواد غير المرغوب فيها من نظامك والتي تسبب الحصوات، يسبب البول المركز والحمضي إحساسًا بالحرقان أثناء التبول وقد يسبب أيضًا حصوات، ماء الليمون والعسل قلوي ويمكن أن يساعد في منع ذلك إلى حد كبير.

فوائد العسل على الريق

استخدم العسل الخام كعلاج شعبي عبر التاريخ وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية، حتى أنه يستخدم في بعض المستشفيات كعلاج للجروح العديد من هذه الفوائد الصحية خاصة بالعسل الخام أو غير المبستر.

معظم العسل الذي تجده في محلات البقالة مبستر حيث تقتل الحرارة العالية الخميرة غير المرغوب فيها ، ويمكن أن تحسن اللون والملمس ، وتزيل أي تبلور ، وتطيل العمر الافتراضي، يتم أيضًا تدمير العديد من العناصر الغذائية المفيدة في هذه العملية.

إذا كنت مهتمًا بتجربة العسل الخام ، فقم بشرائه من منتج محلي موثوق به، فيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يجب أن يقدمها العسل الخام وفقا لما ذكره موقع healthline..

- مصدر جيد لمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة ، تحتوي بعض أنواع العسل على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

تساهم الجذور الحرة في عملية الشيخوخة وقد تساهم أيضًا في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، تشير الأبحاث إلى أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في العسل والتي تسمى بوليفينول قد تلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب.

-خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات

أظهرت الأبحاث أن العسل الخام يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها، يحتوي بشكل طبيعي على بيروكسيد الهيدروجين ، وهو مطهر، تختلف فعاليته كمضاد للبكتيريا أو الفطريات اعتمادًا على العسل ، لكن من الواضح أنه أكثر من مجرد علاج شعبي لهذه الأنواع من الالتهابات.

-شفاء الجروح

يستخدم عسل مانوكا في الأوساط الطبية لعلاج الجروح لأنه وجد أنه قاتل فعال للجراثيم ويساعد أيضًا في تجديد الأنسجة.

تشير الدراسات إلى أن عسل مانوكا يمكن أن يعزز وقت الشفاء ويقلل من العدوى. ضع في اعتبارك أن العسل المستخدم في المستشفيات هو درجة طبية ، مما يعني أنه تم فحصه وتعقيمه، ليست فكرة جيدة أن تعالج الجروح بالعسل الذي تشتريه من المتجر.

-تهدئة التهاب الحلق

لدي نزلة برد؟ جرب ملعقة من العسل. العسل علاج قديم لالتهاب الحلق، أضفه إلى الشاي الساخن مع الليمون عندما يصيبك فيروس البرد.

كما أنه يعمل كمثبط للسعال.

أشارت الأبحاث إلى أن العسل فعال مثل ديكستروميثورفان ، وهو عنصر شائع في أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، فقط خذ ملعقة أو ملعقتين صغيرتين على التوالي.

فوائد العسل مع اللوز والكاجو

تحتل المكسرات مكانة عالية في قائمة الوجبات الخفيفة الصحية التي تحتوي على مستويات ملحوظة من الألياف والبروتين والدهون غير المشبعة، المكسرات المحمصة بالعسل ترضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون إضافة السكر المعالج غير الصحي إلى نظامك الغذائي، على الرغم من أن المكسرات المحمصة بالعسل تحتوي على سكر أكثر قليلاً من نظيراتها النيئة ، إلا أنها لا تزال تقدم وجبة خفيفة صحية ومثالية.

الألياف الغذائية والكربوهيدرات

تستغرق الألياف الغذائية ساعات ليهضمها الجسم ، مما يطيل الإحساس بالامتلاء ، وتزود الكربوهيدرات الجسم بالطاقة، يختلف محتوى الألياف الغذائية والكربوهيدرات في المكسرات المحمصة بالعسل حسب نوع. على سبيل المثال ، تحتوي حصة 1 أونصة من اللوز المحمص بالعسل على 8 جرامات من الكربوهيدرات و 4 جرامات من الألياف، تحتوي معظم المكسرات المحمصة بالعسل على كربوهيدرات معقدة وكربوهيدرات بسيطة وكمية ملحوظة من الألياف.

الكربوهيدرات البسيطة توفر طاقة فورية والكربوهيدرات المعقدة توفر طاقة دائمة. العسل هو مصدر الكربوهيدرات البسيطة في عسل المكسرات المحمصة ، في حين أن الكربوهيدرات المعقدة هي من المكسرات نفسها، يوصي موقع MayoClinic.com بتناول 22 إلى 28 جرامًا من الألياف يوميًا للنساء ، و 28 إلى 34 جرامًا من الألياف للرجال و 225 كربوهيدرات يوميًا للبالغين العاديين، بالمقارنة مع الأطعمة اللذيذة الأخرى ، مثل البسكويت أو الكعك ، فإن محتوى الألياف والكربوهيدرات في المكسرات المحمصة بالعسل صحي.

بروتين

يزيد البروتين من الشعور بالشبع بين الوجبات ويساعد في إعادة بناء الأنسجة التالفة ، مثل التهاب العضلات ، بعد التمرين، كما أنه يساعد في امتصاص العناصر الغذائية. في حصة مقدارها 1 أونصة من الفول السوداني المحمص بالعسل ، تستهلك 7 جرامات من البروتين، يحتاج البالغون العاديون إلى حوالي 50 جرامًا من البروتين يوميًا ، وفقًا لموقع MayoClinic.com. يتفوق محتوى البروتين في المكسرات المحمصة بالعسل على معظم الحلويات الأخرى ، مما يجعلها أحد الخيارات الصحية.

الدهون

بينما تحتوي المكسرات المحمصة بالعسل على نسبة عالية من الدهون ، فإن جزءًا كبيرًا منها مفيد للصحة، تساعدك الدهون غير المشبعة على امتصاص الفيتامينات والحفاظ على صحة عضلاتك من خلال المساعدة في بناء الخلايا، تحتوي كل حصة 1 أونصة من اللوز على 14 جرامًا من الدهون. من ذلك ، ما يزيد قليلاً عن 1 جرام مشبع، وتتكون الدهون المتبقية من أكثر من 9 جرامات أحادية غير مشبعة وما يقرب من 3 جرام متعددة غير مشبعة، كل من الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة صحية للقلب، للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والمخاوف الصحية الأخرى ، يوصي موقع MayoClinic.com بالحد من الدهون المشبعة إلى 16 جرامًا وإجمالي الدهون إلى 44 جرامًا يوميًا.

الفيتامينات والمعادن

على الرغم من اختلاف الكميات الدقيقة حسب نوع الجوز ، إلا أن المكسرات المحمصة بالعسل تعد بشكل عام مصدرًا ممتازًا للحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، الحديد عنصر أساسي للحفاظ على أكسجة الدم، المغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات ، والبوتاسيوم يقوي جهاز المناعة وحمض الفوليك ضروري لإنتاج الخلايا، وفقًا لموقع المعاهد الوطنية للصحة ، يساعد حمض الفوليك أيضًا في منع تلف الحمض النووي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

فوائد الكاجو مع العسل

في كثير من الأحيان ، نبحث عن وجبات خفيفة صحية لتناولها ، والمعايير هي أنها يجب أن تكون مقرمشة ولذيذة. الآن ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وتتجنب الوجبات السريعة ، يعتبر الكاجو المحمص بالعسل من هذه الأطعمة التي يمكن تناولها

ما هو الكاجو المحمص بالعسل؟

الكاجو المحمص بالعسل هو وجبة خفيفة صحية في المساء، يحتوي على الكثير من العسل ويتم تحميصه بالزبدة إلى الكمال. إلى جانب ذلك ، فإن الكاجو مغذي أيضًا ، لذا فهو مفيد للجميع، فهي خالية من الكوليسترول وتخفض ضغط الدم وتحتوي على مضادات الأكسدة وفقا لما ذكره موقع organicfacts .

وصفة الكاجو المحمص بالعسل

من السهل جدًا صنعها وأخذ الوجبات الخفيفة إلى مستوى جديد تمامًا، يمكنك تنويعه قليلًا بإضافة نكهات جديدة مثل القرفة والملح والهيل وحتى مسحوق الكاكاو

المكونات

1 كوب كاجو

ربع كوب عسل

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

ثمن ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر جوز هند اختياري

تعليمات

سخني الفرن إلى 150 درجة مئوية.

ضعي صينية فرن بورق قصدير.

في وعاء يمكن تسخينه في الميكروويف ، يُمزج العسل والملح والزبدة المذابة.

في وعاء آخر ، يُمزج الكاجو ومزيج العسل، قلبي وغطي بالتساوي.

انشر الخليط على الورقة ، اخبزيها لمدة 5 دقائق.

أخرجيها من الفرن وقلبيها وضعيها مرة أخرى لمدة 5-6 دقائق.

بمجرد تحميص الكاجو وتحميره ، أخرج الصينية.

اخلطها مع سكر جوز الهند، يترك جانبا حتى يبرد، ثم قم بالتخزين في حاوية محكمة الإغلاق.