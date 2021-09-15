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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد العسل والليمون على الريق ..احرصى على تناوله

العسل
العسل

فوائد العسل والليمون على الريق ، الكثير من الأشخاص يفضل تناول العسل بالليمون على الريق لهم وللأسرة بأكملها من المعروف بفوائده العديدة التي تساعد على رفع جهاز المناعة ،أليك فوائد العسل بالليمون على الريق بالتفصيل .

 

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فوائد العسل مع الليمون قبل الفطار .. أسهل وسيلة للتخسيس

فوائد العسل والليمون على الريق

العسل 

يدرك معظمنا جيدًا أنه يمكن استخدام العسل لمحاربة نزلات البرد وترطيب بشرتنا ، لكننا قد لا ندرك أن العلماء يسمونه طعامًا فائقًا نظرًا لخصائصه العديدة الأخرى التي ربما لم تسمع بها من قبل.


يحتوي العسل على مادة مغذية تسمى التربتوفان ، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعطي جسمك إشارة بأن وقت النوم قد حان على الرغم من أن أجسامنا تحتاج إلى هذا الأحماض الأمينية ، إلا أنها لا تنتجها بشكل طبيعي ، ويمكننا الحصول عليها من خلال منتجاتنا الغذائية مثل العسل.

فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم

يساعد على إنقاص الوزن

يساعد على إنقاص الوزن
بما أن العسل مُحلي طبيعي يمكنك تناول السكر مع العسل.
يحتوي العسل على أحماض أمينية ومعادن وفيتامينات تساعد في امتصاص الكوليسترول والدهون وبالتالي منع زيادة الوزن.
اشرب مزيجًا من العسل والماء الدافئ بمجرد استيقاظك في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج ويساعدك على البقاء نشيطًا وقلويًا.

تصبح البشرة نظيفة وواضحة

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا فإنه يساعد في الحفاظ على البشرة نظيفة ونقية وعند مزجه مع الليمون يساعد الخليط في تنقية الدم ويزيد من إنتاج خلايا الدم.
يقوي جهاز المناعة
يحتوي العسل العضوي أو الخام على كميات كبيرة من المعادن والإنزيمات والفيتامينات التي تضمن الحماية من البكتيريا كونه مضادًا قويًا للأكسدة يساعد العسل أيضًا في محاربة الجذور الحرة في الجسم.

يحسن الهضم
عندما يذوب العسل في الماء فإنه يساعد في عسر الهضم الحمضي أو اضطراب المعدة عن طريق تسهيل مرور الطعام كما أنه يساعد على تحييد الغازات التي ينتجها الجسم.

يهدئ الحساسية
الماء الدافئ مع العسل يبقيك رطبًا خاصةً عند تناوله ثلاث مرات على الأقل يوميًا إنه ليس علاجًا للحساسية ولكنه سيقلل من أعراض الحساسية ويساعدك على الاسترخاء.

العسل فوائد العسل بالليمون يساعد على إنقاص الوزن جهاز يحسن الهضم

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