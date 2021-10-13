تعرف على مخاطر تناول العسل بكثرة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول العسل بدلا من السكر، ولكن تناول العسل بكثرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية والأضرار.

وإليك أبرز الأضرار التي يمكن أن يسببها تناول العسل بكثرة على الصحة

1. يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم

يحتوي العسل أيضًا على السكر والكربوهيدرات بكميات كبيرة، لذلك عندما تفرط في تناول العسل ، يميل مستوى السكر في الدم إلى الارتفاع، إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، يمكنك أن ترى ارتفاعًا غير طبيعي في مستويات السكر في الدم لديك ، حيث يمكن أن يكون خطيرًا.

2. يمكن للعسل أن يخفض ضغط الدم

يعتبر العسل مكونًا رائعًا للمساعدة في التحكم في ضغط الدم، ولكن عند تناوله بكميات زائدة ، يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر انخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم على المدى الطويل ، يمكن أن يؤثر ذلك على عمل قلبك.

3. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المعدة

إذا كنت تعاني من الإمساك ، فإن العسل يمكن أن يزيد الأمر سوءًا، وحتى لو لم تفعل ، فالكثير من العسل يمكن أن يمنعك بفضل المحتوى العالي من الفركتوز فيه، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي العسل أيضًا إلى الانتفاخ و / أو الإسهال نتيجة عدم قدرة جسمك على هضم السكريات الموجودة في العسل.

4. يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن

إذا كنت تراقب وزنك ، فإن التحكم في كمية العسل التي تتناولها أمر ضروري للغاية، يمكن أن يساعد المحتوى العالي من السعرات الحرارية والسكر والكربوهيدرات الموجودة في العسل في زيادة الوزن.

المصدر healthshots