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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش التهاب بسيط.. يجب استشارة طبيب العيون في هذه الحالة

التهاب العيون
التهاب العيون

التهاب القزحية هو التهاب الجزء الملون من العين، كما أنه يؤثر على الجزء الأمامي من العين بين القرنية والقزحية (الغرفة الأمامية)، ويمكن أن يؤدي التهاب القزحية إلى مشاكل خطيرة، كما يمكن أن يسبب فقدان شديد في الرؤية وحتى العمى.

قد يكون التهاب القزحية أكثر شيوعًا مما يدركه معظم الناس، التهاب القزحية هو سبب رئيسي للعمى، يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين من جميع الأعمار، قد يكون أكثر شيوعًا عند الشباب والبالغين في منتصف العمر.

 

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ما الذي يسبب التهاب قزحية العين؟

يمكن أن يحدث التهاب القزحية بسبب العديد من الأشياء المختلفة ، مثل:

• مشاكل صحية أخرى ، مثل اللوكيميا ومتلازمة كاواساكي

• إصابة العين

• العدوى من البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات

• أمراض المناعة الذاتية الالتهابية ، مثل التهاب الفقار اللاصق والذئبة والساركويد والتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب

• إصابة

• ردود الفعل على الأدوية

 في كثير من الحالات ، السبب غير معرف

طرق علاج التهابات القزحية

سيعتمد علاجك على سبب وشدة التهاب قزحية العين، من الناحية المثالية ، يجب أن يبدأ العلاج في أسرع وقت ممكن، هذا يمكن أن يساعد في منع الحالة من التدهور، كما يمكن أن يساعد أيضًا في منع الضرر المحتمل لأنسجة العين، تشمل العلاجات الممكنة ما يلي:

• المضادات الحيوية لعلاج عدوى العين الجرثومية

• الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج عدوى العين الفيروسية

• أدوية الستيرويد لعلاج الالتهاب

• قطرات العين لتوسيع حدقة العين ، مما قد يمنع بعض المضاعفات ويمكن أن يقلل الألم

ولكن في جميع الحالات يجب استشارة الطبيب للتأكد من أن احمرار العين نتيجه لالتهاب بسيط، أو يجب تقديم الرعايه الكاملة وتنفيذ تعليمات الطبيب.

 

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