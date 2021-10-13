أحمد وهدان: الصدقة تجعل صاحبها في النعيم بالدنيا والآخرة

قال الشيخ أحمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف، إن السر الأكبر في البركة هو العطاء، مؤكدا أن الصدقة تجعل حياة صاحبها بها بركة سواء في رزقه أو حياته.

وأضاف أحمد وهدان، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الصدقة تجعل صاحبها في النعيم في الدنيا والأخرة.

وتابع أحمد وهدان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الصدقة هى من تنجي صاحبها عذاب القبر، وكل مؤمن سيتظل بـ صدقته يوم القيامة.

نعد صندوق الشدة

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أنه " عشان ننقى نفسنا من عذاب القبر علينا أن نعد صندوق الشدة، ونقوم بـ التبرع والتصدق".