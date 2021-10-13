عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض تقريرا لندوة بـ مستشفى وادي النيل عن السكتات القلبية

احمد موسى
احمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن ندوة عقدها مستشفى وادي النيل عن السكتات القلبية المفاجئة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك مجموعة كبيرة كانت مشاركة فى هذه الندوة.

وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن كافة المباريات  الرياضية التي تقام في مصر يتواجد بها سيارات إسعاف  مجهزة علي قدر  كبير من الجاهزية الطبية، وأن مصر لن تتأخر في تقديم كل ما هو جديد ونافع  لصحة المواطن، وهناك توطين لكافة التكنولوجيا واليات التشخيصية الجديدة .


أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن موازنة وزارة الصحة مفتوحة بدون حد أو سقف، لافتا إلى أن الأموال التي تم ضخها لم تحدث في تاريخ مصر و الجميع يلمس ما تشهده الرعاية الصحية من طفرة كبيرة وتوطين كل التقنيات العلمية والطبية في مصر.

وأضاف تاج الدين أن من مزايا أزمة كورونا الاهتمام الكبير بالمنظومة الصحية التي تشهد تطورا غير مسبوق.

 

قال الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل، إن مصر تتغير بشكل كبير إلى المستوى الإيجابي، وهذا أمر واضح للجميع، لافتاً إلى أن جميع البطولات الرياضية في مصر أصبحت ذات جاهزية عالية بتوفير أجهزة الصدمات القلبية.
وأضاف خميس، خلال ندوة نظمها مستشفى وادي النيل، أن الدولة وضعت قانونا في ملف اللاعبين، وهو تسجيل جميع اللاعبين في ملف طبي معروف، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي بالسكتات القلبية أصبح مقبولا بدرجة كبيرة.

وأكد أن مصر استطاعت أن تقوم بتنظيم البطولات الرياضية العالمية، وهناك دول كبيرة حصلت على التجربة المصرية في تنظيم المحافل الرياضية الدولية.

 

عوض تاج الدين الصحة وزارة الصحة السكتات القلبية السكتات القلبية المفاجئة

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|توصيات بخفض أسعار الدواجن في مصر..وتفاصيل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

الأسوأ على الإطلاق.. حرائق الغابات تستوحش في كاليفورنيا|فيديو

موقع أوروبي: مصر عادت إلى سابق عهدها لقيادة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

هل الحريق بفعل فاعل؟ .. مدير مهرجان الجونة يوضح

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ