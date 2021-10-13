أحمد موسى يعرض تقريرا لندوة بـ مستشفى وادي النيل عن السكتات القلبية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن ندوة عقدها مستشفى وادي النيل عن السكتات القلبية المفاجئة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك مجموعة كبيرة كانت مشاركة فى هذه الندوة.

وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن كافة المباريات الرياضية التي تقام في مصر يتواجد بها سيارات إسعاف مجهزة علي قدر كبير من الجاهزية الطبية، وأن مصر لن تتأخر في تقديم كل ما هو جديد ونافع لصحة المواطن، وهناك توطين لكافة التكنولوجيا واليات التشخيصية الجديدة .



أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن موازنة وزارة الصحة مفتوحة بدون حد أو سقف، لافتا إلى أن الأموال التي تم ضخها لم تحدث في تاريخ مصر و الجميع يلمس ما تشهده الرعاية الصحية من طفرة كبيرة وتوطين كل التقنيات العلمية والطبية في مصر.

وأضاف تاج الدين أن من مزايا أزمة كورونا الاهتمام الكبير بالمنظومة الصحية التي تشهد تطورا غير مسبوق.

قال الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل، إن مصر تتغير بشكل كبير إلى المستوى الإيجابي، وهذا أمر واضح للجميع، لافتاً إلى أن جميع البطولات الرياضية في مصر أصبحت ذات جاهزية عالية بتوفير أجهزة الصدمات القلبية.

وأضاف خميس، خلال ندوة نظمها مستشفى وادي النيل، أن الدولة وضعت قانونا في ملف اللاعبين، وهو تسجيل جميع اللاعبين في ملف طبي معروف، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي بالسكتات القلبية أصبح مقبولا بدرجة كبيرة.

وأكد أن مصر استطاعت أن تقوم بتنظيم البطولات الرياضية العالمية، وهناك دول كبيرة حصلت على التجربة المصرية في تنظيم المحافل الرياضية الدولية.