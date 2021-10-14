حملات بيطرية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والودي المتصدع في الغربية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية كفر شبرا قلوج التابعة لمركز زفتى.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ عددا من فعاليات القوافل البيطرية على مدار شهر أكتوبر، بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الخميس، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 404 حيوان،و4 ألاف طائر، وصرف التحصينات والأدوية.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.



وكان محافظ الغربية قد أكد على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

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