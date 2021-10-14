عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية عليها.. هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا؟

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

صرحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لأول مرة، بـ السجائر الالكترونية، وسمحت بالترويج لثلاثة أنواع مختلفة منها تحت علامة "فيوز" التجارية.

وقررت الهيئة أن منافع السجائر الإلكترونية في المساعدة على الإقلاع عن التدخين، تفوق مضارها في جذب المراهقين إلى هذه العادة.

txt

مرض رئوي نادر يهدد حياتها..سيدة تطلق تحذيرا مفجعا من السجائر الإلكترونية

txt

20 ألف جنيه غرامة لبائعي السجائر للأطفال في هذه الحالة.. مشروع قانون


 ماذا تفعل السجائر الإلكترونية؟ 

السجائر الإلكترونية هي أجهزة تعمل بالبطاريات تستخدم لنوع من التدخين يسمى vaping، إنها تنتج ضبابًا يتم استنشاقه في عمق الرئتين ، مما يقلد الشعور بتدخين السجائر العادية.

السوق المستهدف الرئيسي للسجائر الإلكترونية هو المراهقون والشباب.

 هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا؟

نعم، لكن هذا لا يعني أن السجائر الإلكترونية آمنة، يحتوي رذاذ السجائر الإلكترونية بشكل عام على مواد كيميائية سامة أقل من المزيج القاتل المكون من 7000 مادة كيميائية في دخان السجائر العادية ومع ذلك، فإن الهباء الجوي للسجائر الإلكترونية غير ضار، يمكن أن تحتوي على مواد ضارة، بما في ذلك النيكوتين والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والمركبات العضوية المتطايرة والعوامل المسببة للسرطان.

هل يمكن للسجائر الإلكترونية أن تساعد البالغين في الإقلاع عن تدخين السجائر؟

أنواع مختلفة من أجهزة السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية غير معتمدة حاليًا من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) كأداة مساعدة في الإقلاع عن التدخين. 

اختتمت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية، وهي مجموعة من خبراء الصحة الذين يقدمون توصيات حول الرعاية الصحية الوقائية بأن الأدلة غير كافية للتوصية بالسجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين لدى البالغين، بما في ذلك البالغات الحوامل. 

ومع ذلك، قد تساعد السجائر الإلكترونية البالغين غير الحوامل اللاتي يدخن إذا تم استخدامها كبديل كامل لجميع السجائر ومنتجات التبغ المدخن الأخرى.

حتى الآن، الدراسات القليلة حول هذه القضية مختلطة، أن السجائر الإلكترونية بالنيكوتين يمكن أن تساعد البالغين الذين يدخنون على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل مقارنة بالسجائر الإلكترونية التي تحتوي على دواء وهمي (غير النيكوتين). 

هناك بعض القيود على البحث الحالي، بما في ذلك العدد الصغير من التجارب، وأحجام العينات الصغيرة، وهوامش الخطأ الواسعة حول التقديرات.

دراسة حديثة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وجد أن العديد من البالغين يستخدمون السجائر الإلكترونية في محاولة للإقلاع عن التدخين. 

معظم مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين لا يتوقفون عن تدخين السجائر وبدلاً من ذلك يستمرون في استخدام كلا المنتجين (المعروفين باسم "الاستخدام المزدوج").

الاستخدام المزدوج ليس طريقة فعالة لحماية صحتك، سواء كنت تستخدم السجائر الإلكترونية أو التبغ الذي لا يدخن أو منتجات التبغ الأخرى بالإضافة إلى السجائر العادية. 

التدخين ولو بضع سجائر يوميا يمكن أن يكون خطرا، الإقلاع عن التدخين مهم جدا تماما لحماية صحتك.
 

من يستخدم السجائر الإلكترونية؟

السجائر الإلكترونية هي أكثر منتجات التبغ شيوعًا بين الشباب.

في الولايات المتحدة، من المرجح أن يستخدم الشباب السجائر الإلكترونية أكثر من البالغين.

في عام 2021، استخدم 2.06 مليون طالب في المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية في الثلاثين يومًا الماضية، بما في ذلك 2.8٪ من طلاب المدارس المتوسطة و11.3٪ من طلاب المدارس الثانوية. 
في عام 2019، كان 4.5٪ من البالغين في الولايات المتحدة من مستخدمي السجائر الإلكترونية الحاليين. 

في عام 2019، من بين مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين الحاليين بشكل عام، كان 36.9٪ يدخنون السجائر حاليًا، و39.5٪ كانوا يدخنون السجائر سابقًا، و23.6٪ لم يدخنوا السجائر مطلقًا. 

بين مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين الحاليين، فإن النسبة المئوية لمن لم يدخنوا سجائر أبدًا هي الأعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا (56.0٪)، وهي أقل في الفئات العمرية الأكبر سنًا.

مصدر المعلومات: موقع “cdc.go”.

السجائر الالكترونية ماذا تعمل السجائر الالكترونية فوائد السجائر الالكترونية فوائد هيئة الغذاء والدواء موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لأول مرة على السجائر الالكترونية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تواصل تدريب معاوني أعضاء هيئة التدريس على طرق كتابة البحث

مرض رئوي نادر يهدد حياتها..سيدة تطلق تحذيرا مفجعا من السجائر الإلكترونية

20 ألف جنيه غرامة لبائعي السجائر للأطفال في هذه الحالة.. مشروع قانون

استشاري يكشف تأثير السجائر الإلكترونية على عمليات الحقن المجهري

ترشيحاتنا

أول هاتف من هونر مزود بخدمات Google Mobile.. إليك المواصفات

صادرات مصر من الملابس تنمو 44% لتصل إلى 1.26 مليار دولار خلال 8 أشهر

قبل زفافه بساعات.. شاهد | أفشة يرقص بـ "البرنص"

الأفضل طوال 10 سنوات.. رونالدو يرشح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

وصول بعثة الأهلي لـ مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر ..صور

إطلاق صاروخ على عناصر الجيش اللبناني.. مسلحو حزب الله ينتشرون بشوارع بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار رئيس الوزراء: لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلي العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

طلع غطا عربية.. بيان عاجل من الداخلية حول لغز ميكروباص الساحل

زيادة كل عام.. رئيس التأمينات الاجتماعية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ