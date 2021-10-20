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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في السعودية

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 2021

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تقدم العديد من الطرازات القوية على مدار تاريخها الممتد، ومن بين هذه الإصدارات تأتي النسخة الشهيرة " كامري " والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

 

و تقدم تويوتا كامري عبر باقة من التجهيزات داخل السوق السعودي، إلى جانب أنظمة الامن و السلامة و برامج التحكم المتنوعة.

 

تأتي السيارة تويوتا كامري موديل 2021 بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4.885 متر، و بعرض يقدر بـ 1.840 متر، و 1.445 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 427 لتر، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.824 متر.

زودت السيارة تويوتا كامري موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 178 حصان، و 231 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 195 كم/ساعة

والأخر سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 298 حصان، و 356 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 235 كيلومتر في الساعة.

تتمتع سيارة تويوتا كامري 2021 بشاشة نظام الترفيهي مقاس 9 بوصة تدعم آبل كاربلاي، ويتوفر نظام صوتي بـ 6 أو 9 مكبرات، مع لمسات تصميمية فخمة وسقف بانورامي، وبتوفر بنظام الحماية ما قبل التصادم، ومثبت سرعة، والمساعدة بتتبع المسار والتحذير من مغادرة المسار والإضاءة العالية التلقائية.

تحتوى تويوتا كامري موديل 2021 على العديد من وسائل الأمان من بينها أجهزة تتبع المسار ، تحذير مغادرة المسار، المساعدة في البقاء على المسار ، تحذير الاصطدام الأمامي ، و كشف المشاة ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، التعرف على إشارات المرور ، مثبت السرعة التكيفي ، كاميرا للرؤية الخلفية ، عوارض تلقائية عالية . ويمكن الحصول بشكل اختياري على التحذير من الاصطدام الخلفي، مراقبة النقاط العمياء ، وشاشة عرض رأسية ، و الكبح التلقائي العكسي في حالات الطوارئ، كاميرا بانورامية لوقوف السيارات .

أسعار تويوتا كامري موديل 2021 :

- الفئة الاولى  LE بسعر97 ألف ريال. 

- الفئة الثانية  LE HEV بسعر101 ألف ريال. 

- الفئة الثالثة  GLE TOURING بسعر106 ألف ريال. 

- الفئة الرابعة  GLE بسعر111 ألف ريال. 

- الفئة الخامسة  SE بسعر112 ألف ريال. 

- الفئة السادسة  GRANDE HYBRID بسعر145 ألف ريال. 

- الفئة السابعة  GRANDE بسعر145 ألف ريال. 

- الفئة الثامنة LUMIERE HYBRID بسعر150 ألف ريال. 

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