توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-10-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة15-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

مهنيا: اقتران القمر بالمشتري يمنحك اليوم وقتا مناسبا لعقد لقاءات عمل موفقة

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وأن تتعامل بهدوء.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحسن التصرف أمام المضايقات

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك ويحالفك الحظ في كل نشاط.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس والمريخ يساعدك اليوم على تعميق صلاتك بمن حولك، وتنجح في ذلك

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية أعمالك ووضعك المالي، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب

برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك، وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

برج العذراء

عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشحونا بالواجبات وتنفعك قدرتك على التنظيم.

صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز

برج الميزان

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة وتتمتع بمزاج حلو.

مهنيا وماليا: تناغم القمر مع الشمس والمريخ يدفعك للعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة

برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والعائلية.

مهنيا: الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها إصلاحا وتبرز مواهبك

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تحسن التصرف.

عاطفيا: اليوم حاول أن تقوم بما عليك من واجب بتركيز وانظر إلى الجانب الإيجابي للطرف الآخر.

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

مهنيا وماليا: تناغم القمر مع الشمس والمريخ يجعلك قادرا على الدفاع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع اليوم في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك