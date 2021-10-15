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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-10-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-10-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة15-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.
مهنيا: اقتران القمر بالمشتري يمنحك اليوم وقتا مناسبا لعقد لقاءات عمل موفقة

 

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وأن تتعامل بهدوء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحسن التصرف أمام المضايقات

 

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك ويحالفك الحظ في كل نشاط.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس والمريخ يساعدك اليوم على تعميق صلاتك بمن حولك، وتنجح في ذلك

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية أعمالك ووضعك المالي، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب

 

برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك، وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

 

برج العذراء
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشحونا بالواجبات وتنفعك قدرتك على التنظيم.
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز

 

برج الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة وتتمتع بمزاج حلو.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع الشمس والمريخ يدفعك للعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة

 

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة

 

برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والعائلية.
مهنيا: الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها إصلاحا وتبرز مواهبك

 

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تحسن التصرف.
عاطفيا: اليوم حاول أن تقوم بما عليك من واجب بتركيز وانظر إلى الجانب الإيجابي للطرف الآخر.

 

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع الشمس والمريخ يجعلك قادرا على الدفاع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

 

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع اليوم في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك

الأبراج توقعات الابراج خبيرة الابراج عبير فؤاد اليوم الجمعة15-10-2021

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