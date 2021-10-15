سلبيات العمل تحت ضغط وطرق التغلب عليه.. فيديو

قال أشرف عبد البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، إن العمل تحت الضغط أمر غير صحي تماما، متابعا: العمل تحت ضغط يؤثر سلبيا على الصحة النفسية والجسدية.



وأضاف "أشرف عبد البهي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب على الموظف التحكم في نفسه وتحويل الضغط السلبي إلى إيجابي، ويجب على كل فرد توظيف ضغوط العمل إلى حوافز.



وأوضح أن هناك بعض النصائح يجب أن تكون لدى الفرد للتعامل مع ضغوط العمل، منهم: التحكم في النفس وتطوير مهارات العلم الخاصة بالشخص لتتناسب مع العمل الحالي.



ولفت إلى أن هناك بعض النصائح يجب ان يلتزم بها الفرد للتخلص من ضغوط العمل والشعور السلبي، أهمهم معرفة قدرات الفرد وهوايته وإمكانياته، بالإضافة إلى تطوير المهارات وتدعيمها.

وشدد على أهمية تقبل أراء من حوله، بالإضافة إلى معرفة متطلبات سوق العمل والعمل على تطويرها لديك.

