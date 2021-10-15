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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جذب المستثمرين التايلانديين

وزيرة التخطيط: الأولوية لدى الحكومة لسياسات الاقتصاد الأخضر

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بوتابورن إيوتوكسان، السفير التايلاندي بالقاهرة، لبحث ومناقشة مجالات جذب المستثمرين التايلانديين للاستثمار في مصر. 

ورحبتهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة  سفير تايلاند، واستعرضت الجهود المصرية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كوفيد – 19، وتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة ودعم القطاعات المتأثرة ومساعدة العمالة غير المنتظمة، مما ساهم في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.

وأشارت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية تولي الأولوية للسياسات الداعمة للاقتصاد الأخضر. 

وأوضحت هالة السعيد، دور الوزارة في ملف الاستثمارات العامة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وايضا دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصندوق مصر السيادي، ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

من جانبه أشاد السفير التايلاندي بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في مصر خلال الفترة السابقة، وأبدى رغبته في تفعيل التعاون في المجال الاقتصادي حيث أن مصر بلد واعدة فيما يتعلق بفرص ومستقبل الاستثمار، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأوضح أن المجالات التي سيرغب المستثمرين التايلانديين في الاستثمار فيها في مصر هي المجالات الزراعية والطاقة الشمسية.

وخلال اللقاء أشار الجانبان إلى التاريخ الطويل للعلاقات المصرية التايلاندية والتفاهم المشترك على كل الأصعدة، وإلى اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين لمتابعة تفعيل أوجه التعاون، كما تمت الإشارة إلى اللقاءات رفيعة المستوى التي تجمع بين الجانبين بصفة دورية ومن بينها المقابلة الأخيرة التي جمعت بين  الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء التايلاندي في الصين.

وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية السفير التايلاندى الدكتور هالة السعيد التخطيط

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