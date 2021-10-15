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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حولا الشقة إلى وكر.. ضبط شقيقين يتاجران في المخدرات بـ سوهاج

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على شابين في العقد الثالث من العُمر، مسجلي خطر، يُتاجران في المواد المُخدرة المُختلفة، ويتخذان من من دائرة قسم ثانٍ سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، بالإشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثانٍ سوهاج.

مفادها اتجار كلاً من:"أحمد. ع أ.ع - 24 عامًا - عاطل - السابق إتهامه في 5 قضايا مخدرات، وشقيقه خالد. ع. أ. ع - 29 عامًا - عاطل - السابق إتهامه في قضيتي سرقة"، يُقيمان دائرة قسم ثانٍ سوهاج.

بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار فـي المواد المخدرة متخذان من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط  الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، استهدفت مسكن المذكورين، وتم ضبطهما وبحوزتهما 4 طرب كاملة و3 طرب مُجزئين من مادة الحشيش المُخدر جميعهم يزنوا حوالي 750 جرامًا.

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وكمية من مخدر الأفيون تزن حوالي 150 جرامًا، وكمية من مخدر الشابو تزن حوالي 120 جرامًا، و40 قرص تامول المخدر ومبلغ 7460 جنيهُا، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض “سكين” ودراجة بخارية دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين  بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما  للمضبوطات بقصد الاتجار 
والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الابيض بقصد الدفاع عن النفس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مخدرات شقيقين قسم ثان

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