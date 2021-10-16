عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أخطاء تؤدي للوزن الزائد

أخطاء يرتكبها أصحاب
أخطاء يرتكبها أصحاب الوزن الزائد

7 أخطاء تؤدي للوزن الزائد ،يقع الكثير من الأشخاص فى أخطاء تسبب زيادة الوزن ،أليك أبرز هذه الأخطاء .

txt

علاقة تقدم السن بـ زيادة الوزن.. خبيرة تغذية توضح

txt

بدون تعب.. خبيرة تغذية تكشف عن أسرع الطرق لخسارة الوزن

7 أخطاء تؤدي للوزن الزائد  

أخطاء يرتكبها أصحاب الوزن الزائد

كشف موقع هيلثي عن أخطاء يرتكبها أصحاب الوزن الزائد أثناء الحمية الغذائية تمنعهم من فقدان الوزن وهي:  


عدم شرب الماء


- عدم شرب كمية كافية من الماء، فالماء أداة فعالة لإبعاد الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.


عدم تنوع الطعام


- الالتزام بكمية الوجبات المحددة من قبل الطّبيب أو إخصائي التغذية دون تنويعها، إذ يعتقد البعض أن البعد عن التنويع وإزالة مكون الكربوهيدرات من الطعام يحسن الوزن، لكن العكس صحيح، فالكربوهيدرات تعد مكونا أساسيا يحتاجه الجسم والتخلي عنه في الطعام يضره.


عدم ممارسة الرياضة


- عدم ممارسة الرياضة، فهي أساسية إلى جانب اتباع أي حمية غذائية كونها تسرع فقدان الوزن الزائد.


عدم تناول أوميجا 3


- إهمال استهلاك الأوميجا 3، فزيت أوميجا 3 يعتبر حلا سحريا لمشكلة الدهون الزائدة بما أنه يساعد الخلايا على إطلاق الدهون المخزنة فيها، وبالتالي تسريع عملية فقدان الوزن.


تناول الطعام بسرعة


- تناول الطعام بسرعة، فالدماغ يحتاج لعشرين دقيقة حتى يؤكد شعوره بالشبع، لذلك فالتمهل في الأكل أمر ضروري.


عدم الحصول على ساعات النوم الكافية


- عدم الحصول على ساعات كافية من النوم، فذلك يؤثر في هرموني "الجريلين" و"اللبتين" ، اللذين يتحكمان في الشهية.

 

التخلص من الوزن الزائد

أخطاء يرتكبها أصحاب الوزن الزائد


ولفقدان الوزن خلال أيام قليلة يقدم الدكتور خالد يوسف، استشارى التغذية والسمنة العلاجية، لـ"صدى البلد"، طريقة عمل مشروب طبيعى من الأفوكادو والأناناس لفقدان الوزن مع الحرص على تناوله يوميا على الإفطار صباحا.


مكونات المشروب


- كوب من عصير الأناناس الطبيعي الخالي من السكر أو المحليات.
- حبتان ناضجتان من الكيوي الطازج المقشور والمقطع.
- شريحة مقشورة من الأناناس الطازج وليس المعلب.


طريقة التحضير


- فى الخلاط الكهربائى ضعى الفواكه بعد تقشيرها للمحافظة عليها طازجة، وقومي بخلطها حتى تصبح شرابا سلسا ومتجانس اللون.
- تناولى المشروب يوميا فى وجبة الإفطار لمدة شهر وبدون إضافة سكر نهائيا لمزيد من حرق الدهون.


كيفية التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة

أخطاء يرتكبها أصحاب الوزن الزائد

لتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة يعتبر واحدًا من الأمور الشاقة التي تواجهها السيدات بعد 9 أشهر من الحمل، فتشتكي معظم السيدات من زيادة محيط البطن وبروز الأرداف وانتفاخ الوجه لدى بعضهن، وغيرها من الآثار المدمرة التي يترك الحمل آثارها على السيدات ليجعلهن في مأساة خاصة بعد الولادة القيصرية.

التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية
تعد مهمة الحمل والولادة من أصعب المراحل التي تمر بها السيدات، سواء من توابع الألام التي تشعر به السيدات خلال فترة الحمل، والنتائج الوخيمة التي تقع فيها بعد الولادة على رأسها الوزن الزائد لتبحث عن طرق التخلص من الوزن الزائد، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة بعد الولادة القيصرية.

فقد يزداد الوزن أكثر بعد الولادة القيصرية، ويرجع ذلك لكون الولادة القيصرية عبارة عن عملية جراحية في منطقة البطن ومنطقة الحوض، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن وتحديدًا في منطقة البطن، لذلك تحتاج إلى نظام خاص لـ التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية.

نصائح لـ التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية 
- بعد الولادة القيصرية سيكون جسمك بحاجة إلى حديد لتعويض الدم المفقود أثناء العملية الجراحية، وكذلك تجنب التعرض لمرض فقر الدم "الأنيميا" لذلك يجب عليك إتباع نظام غذائي صحي يركز على المأكولات الغنية بالحديد مثل الكبده وغيرها.

- عليك التأكد من أن النظام الغذائي الذي تتبعينه مناسب لفترة الرضاعة، لأن الجسم في هذا الوقت يحتاج إلى الكثير من العناصر الغذائية، واخيرًا عليك استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي ليرشح لك أي الانظمة المناسبة لك.

بطريقة سهلة تخلص من الوزن الزائد 

أخطاء يرتكبها أصحاب الوزن الزائد

طرق التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية
- المشي:
يأتي المشي دومًا في المقدمة إذا كنت ترغبين في توديع الوزن الزائد عن الولادة القيصرية، فـ نصف ساعة يوميًا ستذيب الكثير من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، فهي تعتبر رياضة خفيفة ولن تحتاج إلى مشقة كبيرة مثل باقي التمارين الرياضية المرهقة.

- الأكل الصحي:
يأتي بعد ذلك في ترتيب قائمة الأولويات لـ التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية، الأكل الصحي فمن الضروري أن تحرص السيدات على طهي الوجبات الصحية المسلوقة والمشوية وتبتعد عن الوجبات المقلية والثقيلة لتتمكن من خسارة الوزن بالشكل الذي ترغب به، وها لا يعني الحرمان من أنواع الأكلات بل يعني التقليل في كميات الأكل ، مع الحرص على الإكثار من الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان حتى لا يتأثر الطفل بالسلب من نظامها الغذائي.

- البعد عن التوتر :
وكذلك تشمل قائمة التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية، البعد عن التوتر لأن التوتر يتسبب في الإضرار بالهرمونات واضطرابها، إلى جانب إفراز المزيد من الكورتيزون في الدم، وهذا يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، لذلك عليك أن تتجنبي التوتر بقدر الإمكان حتى تفقدي الوزن الزائد.

- النوم بشكل منتظم :
يعتبر النوم لساعات منتظمة من المفاتيح التي ستفتح لك أبواب التخلص من الوزن الزائد بعد الوادة القيصرية، قد يكون الأمر صعب في ظل وجود مولود جديد في البيت ومهام منزلية تتطلب منك العمل للتخلص منها، ولكن حاول أن تقتنصي ساعات متواصلة من النوم الجيد فهذا سيساعدك في التخلص من التوتر ويرفع من معدل الحرق بالجسم وبذلك ستخسري الوزن الزائد.

- ممارسة التمارين البسيطة:
إلى جانب الأعمال المنزلية والمشي حاولي من فترة لأخرى في ممارسة بعض التمارين الرياضية المخصصة لمنطقة البطن حتى تتخلصين من الدهون المتراكمة في تلك المنطقة بصورة أفضل، ومن ضمن هذه التمارين البسيطة، هو احصول على نفس عميق مع شد العضلات لعدة ثوان ثم إخراج النفس بالتدريج وببطء، واظبي على هذا التمرين عشر مرات يوميًا، وسيعمل هذا التمرين على تقوية عضلات البطن وشدها.

- تناول السوائل والماء:
حاولي طوال الوقت أن تشربي كميات كبيرة من الماء والسوائل على مدار اليوم، فذلك سيمنحك شعور بالبشع ويزيد من معدلات الحرق بالجسم، وبالتالي ستتخلصين من الوزن الزائد.

- وقت الاسترخاء:
خصصي لك ساعة أسبوعية على أقل تقدير تجلسي فيه بمفردك بعيدًا عن الضوضاء والأعمال المنزلية، وتحصلين على كوب من الشاي أو مشروبك المفضل وذلك حتى تسترخي وتقللي من التوتر وشد الأعصاب وهذا سيساعدك بشكل كبير استعادة نشاطك لخسارة الوزن.

7 أخطاء تؤدي للوزن الزائد التخلص من الوزن الزائد كيفية التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة بطريقة سهلة تخلص من الوزن الزائد أخطاء تؤدي للوزن الزائد زيادة الوزن

موضوعات متعلقة

علاقة تقدم السن بـ زيادة الوزن.. خبيرة تغذية توضح

بدون تعب.. خبيرة تغذية تكشف عن أسرع الطرق لخسارة الوزن

دعاء سهيل: الدعم النفسي خلال فقدان الوزن عامل مهم جدا

10 علامات تشير لـ فقدان الوزن بشكل غير صحي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يعلن وقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة

لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro.. آبل تمدد برنامج الدعم 3 سنوات

ثواب عظيم .. جزاء الصبر على الظلم والبلاء من القرآن والسنة

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها

يصل إلى 25 الف جنيه.. أوفر برايس لـ شيري تيجو 7| تفاصيل

عامر حسين يعلن عن موعد توقف الدوري الجديد بسبب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ