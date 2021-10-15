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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

نجوا في اللحظات الأخيرة
نجوا في اللحظات الأخيرة

انهار عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية غرب القاهرة، صباح الجمعة 15 أكتوبر، دون وقوع اي خسائر بشرية.

 

إصدار بلاغ

وتلقت غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بانهيار أجزاء من درج (سلم) عقار مكون من ستة طوابق بحي باب الشعرية، فانتقل على الفور رجال الإنقاذ إلى موقع البلاغ، لسرعة إخراج السكان.

 

ونجح رجال الإنقاذ في إخراج جميع سكان العقار قبل لحظات من انهياره، وجار العمل على رفع الأنقاض، وإخطار رجال الحي؛ للوقوف على سلامة العقارات المجاورة.

 

محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الإنهيار، مؤكداً ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .


كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

سكان كورنيش الوراق الجديد يستغيثون من انتشار مخلفات الهدم

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

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