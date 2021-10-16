خلاف مع الزوجة.. ملابسات مشاجرة عامل مع شقيق زوجته بالسلاح الأبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة نشبت بين عامل وشقيق زوجته بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بين 4 أشخاص ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث إلي موقع البلاغ.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عامل وشقيق زوجته و2 آخرين، وذلك بسبب خلافات أسرية.

كما تبين من تحريات أمن الجيزة، إصابة الطرفين بجروح قطعية وطعنات عقب استخدامهم سلاح أبيض خلال مشاجرتهم.

وكشفت التحريات، نشوب مشاجرة بين العامل وزوجته، تدخل على إثرها شقيقها، الذي استعان بشخصين من أصدقائه فقام الزوج بالتعدي عليهم مستخدما سلاح أبيض وأيضا رد شقيق الزوجة وأصدقائه بالاعتداء عليه مستخدمين سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمين تحت حراسة في المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.