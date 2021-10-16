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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طولها متر و نصف.. رجل يصطاد سمكة نادرة بالصدفة

صدى البلد

نشر صياد أمريكي صورة لسمكة قام بإصطيادها عن طريق الصدفة اثناء تواجده في ولاية كنساس الامريكية، و المعروف عن تلك السمكة أنها منقرضة من الاساس و لا وجود لها حاليا . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الصياد قام بنشر صورة سمكة شكلها غريب ليست كبقية الاسماك المتعارف عليها و الموجودة في تلك المنطقة، و قال أنه يشك بأنها سمكة نادرة . 

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بعد رحلة بحث طويلة، تمكن الصياد من الوصول إلى أصل تلك السمكة، و هي تعرف بإسم " سمكة التمساح، و هي منقرضة منذ آلاف السنين،، بحسب الوثائق للتي عثر عليها في رحلة بحثة عن أصل تلك السمكة.


أوضح الصياد أن السمكة النادرة التي اصطادها كانت تزن حوالي 18 كيلو جرام، و يبلغ طولها متر و نصف تقريبا ، و تمتلك فم مطول بأسنان حادة تشبه أسنان التمساح و لكنها تمتلك خياشيم و زعانف كالأسماك . 
جدير بالذكر ان الصورة التي نشرها الصياد عبر حخسابه على تويتر، حظيت بإعجاب آلاف الرواد من الولايات المتحدة الأامريكية، و أكد أنه سعيد أن موقف كهذا حدث في حياته، فهناك تجارب يعيشها الإنسان لمرة واحدة فقط .

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صياد سمكة صدفة كنساس ولاية كنساس منقرضة

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