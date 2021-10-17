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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..إطلاق الدورة الثانية من المشروع الوطني للقراءة وإعلان الفائزين في "الأولى"..بدء عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأحدث أخبار التعليم خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة بالبرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان نهاية أكتوبر


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية وهيئه الشراكة بين الأكاديمياتIAPورد ما يفيد بشأن تعاون الIAP مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا ESMT لعقد البرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان YPLخلال الفترة من 22وحتى 26 أكتوبر2021 تزامنًا مع قمة الصحة العالمية فى برلين -ألمانيا .

 

إطلاق الدورة الثانية من المشروع الوطني للقراءة وإعلان الفائزين في "الأولى".. اليوم

تنظم اليوم الأحد 17 اكتوبر 2021 ، مؤسسة البحث العلمي (مصر– دبي) الحفل الختامي للدورة الأولى من "المشروع الوطني للقراءة" ، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية ، بحضور كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ونجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة.

التعليم تبدأ عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية في مدارس محافظة المنوفية .

لمدة أسبوعين.. جامعة حلوان تبدأ اليوم برنامج تأهيل أخصائي توحد

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، جامعة حلوان، دورة تدريبية عن “إعداد وتأهيل أخصائي توحد” وفقا لآخر ما توصل إليه العلم الحديث في 2021

 

تسجيل المقررات الدراسية للفرقة الأولى بإعلام القاهرة .. اليوم

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تسجيل مقررات الفرقة الأولى ٢٠٢٢/٢٠٢١ يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ وذلك للشعبة العربي ، الشعبة الانجليزية ، الإعلام الرقمي  .

 

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للسكن في مدن جامعة عين شمس

أعلنت المدن الجامعية لـ جامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب التقدم للمرحلة الثانية والشهادات المعادلة، اعتبارا من اليوم الأحد، 17 أكتوبر وحتى 20 من الشهر ذاته، بعد حصر الأماكن المتبقية من تسكين المرحلة الأولى.

 

الكتابة العلمية والنشر الدولي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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التعليم تبدأ عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية

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