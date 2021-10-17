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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شعبة "مواهب مصر" تعلن فتح باب التقديم لورشة مجانية للأطفال .. تفاصيل

صدى البلد

تعلن شعبة " مواهب مصر"  فى فرقة المسرح القومي للطفل فتح بابها للاطفال للتقديم لورش "مواهب مصر"، وتعلن أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستمارة هو يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر.

ويتم استقبال الأطفال مواليد ٢٠٠٤ إلى مواليد ٢٠١٥ عن طريق طبع الاستمارة المتاحة على صفحة " مواهب مصر بالمسرح القومي للأطفال" ويتم تسليمها الى مسرح متروبول بالعتبة، كما أن الورشة مجانية، ولا يوجد أي رسوم لها ولا لاستمارة التقديم.


 

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ثقافة أحمد بهاء الدين تحتفل بالمولد النبوي الشريف

شعبة مواهب مصر. تم تأسيسها بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بهدف تقديم جيل جديد من. المواهب المسرحية للأطفال.

مواهب مصر ورشة مواهب مصر المسرح القومي للاطفال المسرح القومي

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