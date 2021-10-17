شعبة "مواهب مصر" تعلن فتح باب التقديم لورشة مجانية للأطفال .. تفاصيل

تعلن شعبة " مواهب مصر" فى فرقة المسرح القومي للطفل فتح بابها للاطفال للتقديم لورش "مواهب مصر"، وتعلن أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستمارة هو يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر.

ويتم استقبال الأطفال مواليد ٢٠٠٤ إلى مواليد ٢٠١٥ عن طريق طبع الاستمارة المتاحة على صفحة " مواهب مصر بالمسرح القومي للأطفال" ويتم تسليمها الى مسرح متروبول بالعتبة، كما أن الورشة مجانية، ولا يوجد أي رسوم لها ولا لاستمارة التقديم.





شعبة مواهب مصر. تم تأسيسها بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بهدف تقديم جيل جديد من. المواهب المسرحية للأطفال.