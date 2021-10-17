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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في موسمه.. طريقة تحضير الزيتون المخلل بالمنزل

زيتون مخلل
زيتون مخلل

تفضل العديد من السيدات في إعداد الزيتون المخلل في المنزل، ومع انتشار الزيتون في الأسواق خلال الموسم تقوم السيدات بالبحث عن أفضل وأسهل طريقة لتحضيره في المنزل.

 

وإليك أسهل وأنجح الطرق لإعداد الزيتون المخلل في المنزل.

 

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل مخلل الزيتون في المنزل

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طريقة تحضير الزيتون المخلل

1- أغسلي الزيتون وينقع 3 مرات مع تغيير الماء
2- قومي بفتح الزيتون بالسكينة فتحتات صغيرة
3- اضربي في الكبة الليمون ويخلط مع الكرفس والجزر والفلفل الحار والفلفل الحار والعصفر
4- ضعي الزيتون في البرطمان مع خليط الليمون
5- يخلط الماء المغلي مع السكر والملح والخل وملح الليمون
6- ضيفي سائل التخليل لخليط الزيتون
7- ضيفي على الوجه الزيت
8- يترك مقلوبًا لمدة 24 ساعة
9- يترك حتى النضج المطلوب ويستخدم بعد حوالي شهر ونصف.
 

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