نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. تكدسات على دائري المنيب والقطامية والإسكندرية الزراعي

يقدم موقع صدى البلد نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، الصباحية اليوم الأحد.

ويشهد محور 26 يوليو تكدس مروري من أعلى مناطق كرداسة وحتى التقاطع مع الطريق الدائري.

فيما يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة من أعلى البراجيل وحتى التقاطع مع محور 26 يوليو للقادم من مسطرد، وتكدس مروري من محور صفط اللبن وحتى التقاطع مع محور 26 يوليو للقادم من المريوطية.

فيما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق الوراق والقومية العربية بالاتجاهين.

فيما يشهد الطريق الدائري كثافات مروية مرتفعة بمخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي للقادم من مناطق المرج.

وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق المرج ومؤسسة الزكاة بالإتجاهين.

فيما ترتفع الكثافات المرورية على الطريق الدائري بمناطق السلام للقادم من المرج باتجاه مناطق القاهرة الجديدة، مع ظهور كثافات مرورية مرتفعة بمناطق مطار القاهرة في القادم من السلام باتجاه طريق السويس الصحراوي.

ويشهد الطريق الدائري بمناطق أكاديمة الشرطة ومدينة نصر سيولة مرورية، مع ارتفاع الكثافات بمناطق القطامية باتجاه طريق الاوتوستراد.

أيضا ترتفع الكثافات المرورية على الطريق الدائري بمناطق الكونيسة والمنيب بالجيزة للقادم من المريوطية باتجاه المعادي.

ويشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي كثافات مرورية مرتفعة من مناطق قليوب حتى التقاطع مع الطريق الدائري.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

الداخلية تفعل عقوبات الحبس والغرامة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الالكترونى أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

ونص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

عقوبات المخالفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

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