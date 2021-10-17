خالد الجندي: تكريم الرئيس اليوم رسالة اطمئنان لمن يعملون لمصلحة الوطن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التكريم الذى حظى به اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى -رئيس الجمهورية- يعد رسالة إلى من يعملون لمصلحة الدولة، تفيد بأنه لن يضيع حقهم ومنزلتهم محفوظة.

وأوضح «الجندي » في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، أن تكريم الرئيس السيسي له اليوم يعد كذلك رسالة شديدة اللهجة إلى قوى الظلام الذين يعملون ضد هذه البلد، قائلاً: شكرا للرئيس السيسي على هذا الفضل، بعد الله سبحانه وتعالى، شكرًا لاهتمامه بعلماء الدين فى الداخل والخارج".

احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم "الأحد" احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وتضمنت كلمته التهنئة بالمولد النبوى الشريف والحديث عن تصحيح الخطاب الدينى وقضية الوعى، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بمناسبة هذه الذكرى العطرة، متمنيا أن يعيد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات .

كما كرم الرئيس السيسي عدداً من علماء وزارة الأوقاف، وعدد من العلماء والمفكرين من حارج مصر، وذلك فى احتفال وزارة الأوقاف اليوم بالمولد النبوي الشريف، بقاعة المنارة، وضمت قائمة علماء الأوقاف المكرمين من مصر كلا من: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ الفقه المتفرغ بطنطا، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف السابق، والشيخ خالد عبد المحسن، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، والشيخ محمد الراوي ، مدير أوقاف جنوب سيناء، ونهاد محمد سامي، مسؤولة سابقة بمكتب وزير الأوقاف، والشيخ أحمد عصام، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، أما المكرمون من خارج مصر، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، والشيخ عبدالله برك رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان.

إذا أحب الله عبدا عسله

وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نبه في حلقة سابقة ، إلى أن هناك لفظًا نبويًا نستخدمه في حياتنا اليومية، منوهًا بأن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يستخدمه .

واستشهد بما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَسَلَهُ ؟، قَالَ: يُوَفِّقُ لَهُ عَمَلا صَالِحًا قبل موته ويقبضه عليه ».

وتابع: « " بقول لكل شخص دور على عمل صالح يعسلك، قبل ما تقابل وجه كريم، لا تمنع نفسك من فعل الخير، صدقات مساعدة فقراء، هو ده لو ربنا راضي عنك هيفتح لك باب الخير عشان يعسلك ويدخلك الجنة».