العثور على جثة سائق توكتوك داخل دورة مياه عمومية بالمحلة

عثر الأهالي على جثة سائق توكتوك داخل دورات المياه العمومية الكائنة أمام موقف زفتى التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بعثورهم على جثة شاب في العشرينات من عمره داخل دورات المياه العمومية أمام موقف زفتى.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى محل البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن الشاب يعمل سائق توكتوك ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، كما تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، ثم استخراج تصريح بدفنها في حال ثبوت عدم وجود شبهة جنائية.

وجار تحرير محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.