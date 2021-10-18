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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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جولات مكوكية لرئيس جامعة حلوان بتفقد كليات الجامعة ويحث الطلاب على ضرورة تلقي لقاح كورونا والحرص على تطبيق القواعد التباعد الاجتماعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان : يدعو الطلاب الى المشاركة فى الأنشطة الطلابية 

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان يحث الطلاب  على سرعة تلقى لقاح كورونا 

 

في إطار سلسلة من الجولات على الكليات تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان كلية الخدمة الإجتماعية وذلك مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وصاحبه خلال الجولة التفقدية الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف.

ودعا الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة أثناء الجولة قيادات الكلية إلى ضرورة الالتزام بمتابعة الحضور والانتظام الكامل لجميع الطلاب ، مع المحافظة على القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منتسبي الجامعة.

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وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة على حضور المحاضرات الدراسية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وسرعة التسجيل للحصول على التطعيم، داعيًا لهم بدوام التوفيق والسداد وأن يكون عام دراسي موفق لهم جميعا.
 

قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية اخرى في كلية التجارة بالجامعة ومدرجاتها، حيث شملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة لقاء الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة والسادة، أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واكد رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية الطلاب على  اهمية تحصيل العلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الترفيهية ودعاهم إلى المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة سواء ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو ترفيهية، وعدم الاكتفاء بالدراسة وحدها.

وأشار الى أنه تم وضع آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

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كما دعى الدكتور مهدي الجميع إلى الانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة واكد علي  ضرورة أن يقوم كل بدوره المنوط به فى الحفاظ على سلامته واتباع نظم الوقاية وتوعية الآخرين من الطلاب والمحيطين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكلية وأثناء عقد المحاضرات وفي خلال التواجد داخل الحرم الجامعي.

ونوه القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الى أن إن الجامعة وضعت خطة شاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة بلقاحات فيروس كورونا في ظل خطة الدولة الشاملة ووزارة التعليم العالي لتحصين جميع منتسبي الجامعة ضد  فيروس كورونا وحصاره والحد من أعراضه .

كما شدد الدكتور ممدوح مهدى على استمرار الحرص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغسل الأيدي وعلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقى جرعات اللقاح الخاص بكورونا .

جامعة حلوان القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي الانشطة الطلابية اخبار التعليم

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